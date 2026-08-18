Cargo de Mónica Soto en el Tribunal Electoral quedará vacante hasta 2028: estas son las razones

Luego de la renuncia de Mónica Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la duda se centró en quién será la persona que la sustituya en el órgano encargado de certificar, entre otras cosas, la definición de las votaciones y los resultados electorales en todo el país.

De acuerdo con la Constitución mexicana, si una magistrada o magistrado del TEPJF deja una vacante antes del final de su periodo, “la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo” la sustituiría.

Pero Soto Fregoso, quien presidió la Sala Superior entre enero de 2024 y octubre de 2025, no fue elegida en las pasadas elecciones del Poder Judicial. El 20 de octubre de 2016, fue ungida por el Senado para ejercer durante nueve años el cargo, que terminaría el 31 de octubre de 2025. Sin embargo, tras las reformas constitucionales, su periodo fue ampliado hasta 2028.

Para este tipo de renuncias, la Constitución contempla en sus artículos transitorios publicados en junio que los cargos de personas juzgadoras federales y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, “se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028”.

Por lo tanto, el espacio ocupado por la magistrada Soto Fregoso permanecerá desocupado desde septiembre de este año, cuando surte el efecto de su renuncia, hasta que una persona sea elegida en las elecciones de 2028 y jure el cargo.

Lo mismo pasará con los puestos de personas juzgadoras que concluirían su encargo en 2027: permanecerán en funciones hasta el año 2028, de acuerdo con la propia Constitución.

Esto incluye a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que sigan en funciones y cuyo encargo concluiría en el año 2027: permanecerán hasta el año 2028 y concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las y los ganadores que emanen de las elecciones de ese año.

Elección judicial se posterga para 2028

El Congreso avaló en mayo pasado la reforma para aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028, como había pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar que se cruzara con las elecciones intermedias en estados y para la Cámara de Diputados en 2027.

La reforma define que la segunda elección de jueces, magistrados y otros cargos judiciales se realice el primer domingo de junio de 2028.

El proyecto también busca reducir el número de candidaturas por cargo, simplificar las boletas, homologar criterios de evaluación y establecer capacitación obligatoria para personas juzgadoras. Con ello, Morena y sus aliados buscan ajustar el modelo de elección popular aprobado en 2024 y aplicado por primera vez en 2025.