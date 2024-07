La defensa legal de Carlos Ahumada informó que el empresario argentino compareció ante el juez de Ejecución de Sanciones Penales, Rubén Godinez, para solicitarle una audiencia en la que solicitará la prescripción del delito de fraude genérico que le imputan.

“Fue de manera voluntaria, ahí se levantó un acta en la que se le tiene por presentado nada más en cumplimiento de la suspensión.”, comentó el abogado Enrique Ostos.

La comparecencia fue en cumplimiento a la suspensión provisional que le fue concedida al empresario desde el pasado mes de mayo, en al que ordenaron no detenerlo y presentarse ante el juez que ordenó su recaptura en el año 2019.

De acuerdo con el abogado, el empresario acudió al juzgado acompañado de su hijo, Carlos Emiliano Ahumada, mismo que se identificó presentando su pasaporte argentino para identificarse.

Asimismo, explicó que presentaron un escrito en el que solicitaron una audiencia para debatir sobre la prescripción de la pena que Ahumada tiene pendiente por cumplir de un año, diez meses y 23 días de prisión y pagar cerca de 30 millones de pesos por concepto de reparación del daño por el delito de fraude.

Horas antes el abogado Ostos afirmó que Ahumada no acudió a comparecer ante el juzgado; sin embargo, después precisó que fue informado de la comparecencia de Ahumada una vez que esta fue realizada.

Por la mañana, el defensor también aseguró que su defendido no volverá a pisar la cárcel, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que el empresario aún debe cumplir.

“Carlos (Ahumada) no vuelve a pisar la cárcel, se lo digo así, categóricamente, no vuelve a pisar la cárcel. Porque incluso en el evento de que no se declare prescrita (su) pena, la ley establece que cuando la sanción es menor de 5 años tiene derecho a los beneficios de la condena condicional que se traduce en una multa”, aseguró el abogado en entrevista con Animal Político.

La mañana de este martes, el empresario Carlos Ahumada llegó a la Ciudad de México luego de ser extraditado desde Argentina, para enfrentar un proceso que tiene abierto por el delito de fraude genérico.

Luego de su arribo a Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que aseguró que Ahumada se sustrajo de la acción de la justicia por lo que aún debe cumplir un año, 10 meses, 23 días de internamiento, así como cubrir la reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos.

“Es falso que Carlos Agustín “N” haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta por una autoridad judicial”, señaló la Fiscalía mediante un comunicado.

Ante esta situación, el abogado Ostos informó que la Fiscalía tiene razón en el sentido de que a Ahumada se le impuso una sentencia de 5 años y él estuvo solo 3.

“(Pero ese plazo) empezó a correr en noviembre de 2009, ya para diciembre de 2013 estaba prescrita. Estamos en el 2024, o sea, 11 años después de que operó la prescripción y es lo que vamos a hacer valer ante el juez de enjuiciamiento”, informó.

Sin embargo, aseguró que incluso aunque el juez no admitiera el argumento de la prescripción del delito, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede pagar una multa para conseguir que su causa penal quedé archivada.