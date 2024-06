“Ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza y una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos”, expresó en la red social.



Señalan investigación contra Loret de Mola

La denuncia en redes sociales por parte de Loret surgió luego de que la periodista Peniley Ramírez publicara el sábado en su columna Linotipia, para Reforma, que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, comenzó una nueva investigación contra el periodista; su esposa Berenice Yaber; Víctor Trujillo, comunicador que caracteriza a “Brozo”; y dos empresas de Latinus.

De acuerdo con Ramírez, el pasado 8 de febrero la UIF envió oficios a casas de bolsa y de cambio, bancos y sociedades financieras sobre operaciones de los tres.

Agregó que esto sucedió tras la difusión de diversos reportajes llamados “El Clan”, en los que se documentaron negocios con contratos públicos de los hijos de López Obrador -José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán- con su amigo Amílcar Olán.

La periodista también mencionó que la UIF solicitó información sobre números de cuentas bancarias, saldos, préstamos, créditos, estados de cuenta, así como posibles transferencias bancarias y cuentas bancarias relacionadas.

En cuanto a las empresas del medio de comunicación, Ramírez indicó que el pasado 5 de junio se giraron nuevos oficios para llevar a cabo una investigación contra Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub.



Carlos Loret de Mola y López Obrador

Esta no es la primera vez que se presenta una situación entre el Mandatario y el periodista. En febrero de 2022, Andrés Manuel mostró en una de sus conferencias matutinas las cifras de los supuestos ingresos de Loret de Mola. Ante ello, Loret de Mola respondió que los datos eran falsos y que además estaba cometiendo un delito.

“El Presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador.”, expresó.

Posteriormente el Mandatario dijo que “no se iba a dejar” y que pediría más información sobre los ingresos del periodista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, el instituto respondió que no contaba con facultades constitucionales ni legales para investigar los ingresos de Loret de Mola, como lo pidió López Obrador en una carta.

El INAI puntualizó que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales está protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política.

Tres meses después, en mayo de 2022, el INAI comenzó una investigación de oficio al Mandatario por la difusión de datos sensibles del periodista.

En ese momento, Animal Político consultó al instituto sobre esta información y corroboró que la notificación a Presidencia se hizo el 21 de abril de ese año.