$!Carlos Manzo, el alcalde que confrontó al narco; ‘me podrán matar, pero se quedan con un tigre: el pueblo de Uruapan’

La noche del 1 de noviembre, Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, paseaba por el centro de la localidad con su hijo en brazos. El niño, disfrazado de calaca para la ocasión, lo abrazaba por el hombro y miraba sorprendido las luces decorativas del Día de Muertos, y a las mujeres vestidas y maquilladas como catrinas.

Carlos, que habitualmente lucía un sombrero de ala ancha y vestía de guayabera blanca, sonreía mostrándole a su hijo las miles de velas colocadas por todo el jardín del centro de la localidad, cuando pocos minutos después, tres sujetos penetraron el cerco de seguridad de sus escoltas y le dispararon a bocajarro.

Se escucharon, al menos, seis detonaciones secas. Luego, el silencio. Y unos segundos después, el griterío de la gente corriendo despavorida. Este domingo, según la información oficial se confirmaron siete disparos en contra el alcalde.

A las 21:30 de la noche, el gabinete de seguridad estatal confirmó el asesinato del alcalde. Junto a él, también murió uno de los agresores, abatido por los escoltas de Manzo.

Este asesinato se suma a los casos de otros ediles en Michoacán, como el de Martha Laura Mendoza, asesinada junto a su esposo el 17 de junio de este año en el centro de Tepalcatepec.

Además de Salvador Bastida García, asesinado unos días antes, el 5 de junio, junto a su escolta, en Tacámbaro. En los últimos cuatro años, seis alcaldes en Michoacán han sido asesinados y otros cinco han sufrido atentados.

El ‘Bukele mexicano’

Carlos Manzo era un alcalde peculiar. Tras ser parte de Morena, decidió presentarse a la alcaldía de Uruapan como independiente, luego de no obtener el respaldo del partido.

Ganó las elecciones del verano de 2024 y actualmente contaba con niveles de aprobación de entre un 64 % y 72 %, pese a que en la localidad casi un 90 % de sus habitantes dijeron sentirse inseguros, según la última encuesta del Inegi referente al segundo trimestre de este 2025.

Buena parte de esa aceptación de la ciudadanía se la debía a su carisma en medios de comunicación y al uso de las redes sociales. Desde las plataformas, hacía reportes en vivo de operativos contra el crimen organizado, en una localidad asediada por hasta cuatro grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya, aunque los primeros son los que mayor presencia tienen, de acuerdo con especialistas en seguridad.

“Su policía local no tenía facultades para atacar a las células del crimen organizado, pero el hecho de que un alcalde combatiera frontalmente al crimen organizado cayó muy bien entre la opinión pública, que ya incluso lo llamaba el ‘Bukele mexicano’”, planteó David Saucedo, consultor en temas de seguridad, en entrevista con Animal Político.

Manzo criticó abiertamente la política de seguridad del pasado gobierno de López Obrador, la denominada por el gobierno como “abrazos, no balazos”.

“Para los delincuentes lo que debe de haber son chingadazos”, declaró públicamente el alcalde.

“Por eso caía muy bien –añade el especialista Saucedo–, máxime ante la eterna pasividad y actitud de brazos caídos de las corporaciones de seguridad. Manzo era percibido como un hombre valiente, aguerrido, que a diferencia de muchas otras autoridades, no se escondía. Plantaba cara y confrontaba a todos los grupos criminales, y por eso tuvo esta consecuencia fatal”.