$!Carlos Miguel Aysa Damas renuncia al PRI y es presentado en la bancada de Morena

“En el PRI del Siglo XXI, pensar distinto, actuar libremente y no obedecer los caprichos de quien maneja el partido significan todos los adjetivos y calificativos contra mi persona. Por ello, en un acto de congruencia y debido a la campaña de odio por no compartir sus prácticas dictatoriales, he decidido presentar mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional”, escribió.

Además, Aysa Damas respaldó una vez más su intención de votar a favor de la reforma: “Sigo pensando que una verdadera oposición no es actuar en contra de todo, sino reconocer y apoyar aquellas propuestas que beneficien al pueblo de México, como es el caso que nos ocupa con la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Finalmente, el legislador exhortó a los diputados federales priistas a reflexionar “porque son momentos de decisiones trascendentales por el bien de México”.

Ya los Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional habían perfilado la expulsión de Carlos Miguel Aysa Damas del tricolor.

Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado acusó a Aysa Damas de estar dispuesto a cambiar su voto por una Embajada para su papá, el ex Gobernador interino de Campeche, quien desde enero fue propuesto por López Obrador como Embajador de México en República Dominicana.

López Obrador la tendrá difícil para lograr la aprobación de la Reforma Eléctrica, pues se requieren dos terceras partes de las cámaras y su partido Morena no tiene mayoría calificada, por lo que necesitará pactar con la oposición.

Sin embargo, los opositores (PRI, PAN y PRD) han dicho previamente, en varias ocasiones, que se posicionarán en contra.

La iniciativa de reforma constitucional busca limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, empresa del Estado, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

Aspectos de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma también propone la nacionalización del litio. Y, de no salir aprobada, el Presidente de México anunció que enviará una iniciativa de reforma a la Ley Minera para acotar que es un mineral “estratégico”.