$!Carlos Miguel Aysa, del PRI, anuncia voto a favor de Reforma Eléctrica de AMLO; lo llaman traidor

“[...] he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México”, dijo el Diputado federal.

“En mi calidad de Diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia. Estimados compañeras y compañeros Diputados federales, el PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México, que está agraviado por malos dirigentes, quienes abusaron de la fe y de la confianza de nuestros militantes. Los invito a reflexionar su voto, actuar por convicción, congruencia y responsabilidad por el bien de México”, insistió.

“La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la Nación que ha traicionado. #VotoEnContra #AysaTraidorALaPatria”, respondió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista.

“”Que quede claro: El voto del Grupo Parlamentario del PRI será EN CONTRA. Morena no va a lograr vencer a la oposición, nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. ¡SU REFORMA NO VA A PASAR!”, indicó el también Diputado federal y ex Gobernador de Campeche, en una serie de tuits.

“Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del Diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #ReformaEléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende”, dijo Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Diputados revelarse y rechazar a los cabilderos extranjeros, diciéndoles “que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la Nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero”.

“Vamos a decir, y es importante que se aclare sobre estos sobornos, hace dos días en la Cámara de Diputados, ¿No tienen por ahí la escena? Un, le llaman cabildero, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras, que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los Diputados y se sentó en una curul con un portafolio”, acusó.

“No estoy diciendo que llevaba dinero, pero ¿Qué hace sentado junto a una Diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del País, de México, una empresa extranjera, por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares, ahí está, esas son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos, como decía Obregón [...] No sé [si les están ofreciendo dinero a los Diputados], pero ya lo hicieron con la Reforma Energética”, insistió.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño señaló que las empresas extranjeras eran las que mandaban, ya que sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución sobre la Reforma Energética.

“Hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México, son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27 y 28, que tienen que ver con el sector energético”, detalló el Presidente.

El titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que el que hubiera un cabildero en la Cámara baja del Congreso de la Unión, cuando se está definiendo un asunto de interés nacional, “es una causal para la aplicación del [artículo] 33, es injerencismo y hasta hace poco, lo aplicaban en el 33”.

El 12 de abril del 2022, Salerno y Asociados, compañía que ofrece servicios de asesoría y consultoría en el sector energético, confirmó que su socio gerente, Paolo Salerno, se desempeña como asesor técnico de la coalición Va Por México, por lo que a petición del PRD acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La firma se dijo abierta a responder con más detalle en torno a la presencia de Salerno –de quien se conoce que representa, entre otras, a la italiana Enel Energía–, el 11 de abril del 2022, en el Pleno de San Lázaro, y de qué manera se relacionan con el tema de la Reforma Eléctrica.