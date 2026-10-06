Carlos Salinas de Gortari reaparece en Harvard para conversar con estudiantes sobre México

El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari acudió a la Universidad de Harvard para la conversación “Hablemos de México” con la comunidad estudiantil mexicana. Diversas fotografías fueron difundidas en redes sociales por estudiantes de la institución con el exmandatario.
El conversatorio fue supuestamente organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés). Diego Salazar, integrante de su mesa directiva, agradeció al ex Presidente por su presencia.
“Recibimos al Presidente Carlos Salinas de Gortari en Harvard para conversar con la comunidad estudiantil mexicana. Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”, publicó Salazar este domingo.
Por su parte, el ex Diputado Hiram Hernández Zetina señaló el 2 de octubre que Salinas y José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, también fueron invitados a una clase para hablar sobre políticas públicas y desarrollo económico.
Un Gobierno con claroscuros
El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994, representó una apertura comercial para México, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y la privatización de empresas estatales como Telmex.
Sin embargo, no estuvo libre de eventos políticos que cimbraron al país, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, y el líder partidista José Francisco Ruiz Massieu.
Figuras como el ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum han señalado a Salinas de Gortari como símbolo del pasado político que la llamada Cuarta Transformación busca erradicar.
¿Qué es el HUMAS?
Es una organización sin fines de lucro fundada en 1992 y reconocida oficialmente, según su página oficial. Su propósito es crear una plataforma en la que estudiantes, académicos, líderes y población colaboren para dialogar sobre México.
“Reconociendo la relevancia económica, social y cultural de la comunidad mexicana en la vida cotidiana de los Estados Unidos (...) HUMAS representa una plataforma pública para lo mexicano localizada en la Universidad de Harvard”, señala.
Diego Salazar es integrante de la mesa directiva del HUMAS. Es originario de la ciudad de Monterrey y cursa la maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.
Profesionalmente, se ha desempeñado como asesor de políticas públicas y fue designado por el Congreso de Nuevo León como secretario técnico de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, de acuerdo con la página de la organización.