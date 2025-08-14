Carlos Treviño fue detenido en Dallas, revela FGR; confirma orden de captura

El ex director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Dallas, Texas, el 12 de agosto, y cuenta con una orden de aprehensión vigente y ejecutable por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según confirmó la Fiscalía General de la República.

“Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations)”, detalló este jueves la institución cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

La detención de Treviño Medina fue informada este mismo jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que al ex funcionario se le acusa de presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, por aprobar la reforma energética.

No obstante, la defensa de Treviño Medina afirmó más tarde que su cliente fue detenido por una cuestión migratoria y que se encontraba tramitando una solicitud de asilo en Estados Unidos, lo que impediría su extradición.