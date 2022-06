Carolyn Adams, esposa del hijo del Presidente, refuta libro sobre su vida llena de lujos

La brasileña Carolyn Adams Solano, esposa de José Ramón López, negó lo dicho en el adelanto del libro “La Casa Gris”, del sello editorial Grijalbo y escrito por el periodista José Raúl Olmos Castillo, donde se exhibirán los supuestos lujos en los que viven en Houston, Texas, Estados Unidos, la nuera y el hijo del del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mujer emitió un comunicado -que publicó su esposo en su cuenta de Twitter-, en el cual cuestionó la labor periodística y de investigación del autor del citado libro, además de que respondió a los señalamientos respecto a la empresa que posee junto con Eduardo Arratia, un contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que tendría vínculos con el actual Gobierno Federal.

Adams Solano compartió que la empresa CA Twelve se fundó en el año 2017, y que se hizo socia de Eduardo Joel Arratia Vingardi por el requerimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo artículo 89 establece que para constituir una sociedad anónima se requiere de dos socios como mínimo, por lo que le solicitó el apoyo de quien dijo, es su mejor amigo.

No obstante, conforme a lo dicho por la brasileña, la participación de Arratia Vingardi fue simbólica, dado que sólo se le atribuyó una acción de 50. Además, la esposa del hijo del presidente López Obrador aseguró que la empresa CA Twelve nunca inició operaciones, e inclusive mencionó que jamás se abrió una cuenta bancaria a su nombre.

“Quien publica la nota se dió a la tarea de buscar exclusivamente en el Registro Público de Comercio mi nombre, detectando la existencia de la persona moral, sin embargo no se profundizó en la operación para verificar que nunca se realizó operación alguna”, agregó la brasileña en su comunicado, compartido por López Beltrán.

Según lo indicado en el adelanto del libro, Adams Solano es copropietaria de CA Twelve, una empresa dedicada a representar compañías y a empresarios en negocios de todo tipo en México. Asimismo, acusan que su socio, Arratia Vingardi, tiene vínculos con proveedores de la Refinería Dos Bocas, que se construye en Paraíso, Tabasco, y con la empresa estadounidense de yacimientos petrolíferos Baker Hughes.

Además, el libro menciona que el dueño de esta última compañía fue el propietario de la llamada “casa gris”. Olmos Castilla indica que también hay razón de asignaciones multimillonarias y sin licitación, realizadas en la actual Administración encabezada por el Presidente López Obrador, en favor de Baker Hughes.

Asimismo, relata que Arratia Vingardi posee propiedades multimillonarias con valor de más de 4.5 millones de dólares y fue favorecido con contratos por más de 700 millones de pesos en PEMEX, a través de su empresa SCAP, dedicada a la industria de Oil&Gas, durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Mientras que durante la actual Administración Federal, SCAP SA de CV ha participado en obras realizadas en instalaciones de PEMEX, ya que durante 2021 se encargó del suministro a 42 sistemas de drenado automático, para el mantenimiento a tanques de almacenamiento en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

El libro indica que meses antes, la compañía dirigida por Arratia Vingardi también realizó pruebas integrales de los sistemas digitales de monitoreo y control, gas y fuego para la plataforma Abkatún-A, la cual pertenece también a la empresa paraestatal y está ubicada en la Sonda de Campeche.

Todos los contratos multinacionales -como en los que ha participado SCAP SA de CV- han sido firmados en las oficinas de PEMEX Procurament International (PPI) en Houston, el área de comercio exterior de Petróleos Mexicanos que desde 2019 tiene como presidenta a Carmelina Esquer Camacho, la hija de Alejandro Esquer Verdugo, el secretario particular del presidente López Obrador.

Este no es el único vínculo entre el socio de Adams Solano con Baker Hughes, ya que también se descubrió que SCAP, SA. de CV. tiene una relación formal de negocios con C3 Ai, una empresa estadounidense de inteligencia artificial en la que la empresa de yacimientos petroliferos es la principal accionaria.

Del mismo modo se detalló que el vínculo entre ambas compañías es tan estrecho. que incluso el director de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, ha sido directivo de C3 Ai, según documentos reportados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), los cuales también señalaron a la empresa SCAP como un aliado estratégico en México de la firma de inteligencia artificial.

CA Twelve SA de CV fue inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de México con 11 objetos sociales, que le permiten realizar prácticamente todo tipo de negocios, ya sea como socia, inversionista, para celebrar convenios o contratos, operar franquicias, dar servicios de consultoría, realizar tareas de comercialización, explotar marcas y licencias, además de adquirir, vender o arrendar oficinas, edificios, fábricas, plantas industriales y bodegas.

Aunado a lo anterior, el libro afirna que el notario encargado de ayudar a la nuera del Presidente López Obrador en la creación de su empresa, es el mismo que en julio del 2019 acompañó al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano al Palacio Nacional, para atestiguar su compromiso de no reelección.

Tras la publicación del adelanto del libro, López Beltrán aseguró que Arratia Vingardia es su amigo y #compadre de Caro3, por lo que pidió que no se calumnie en contra de su familia. “Es un empresario con negocios en México y en otros países. Tiene más de treinta años como empresario. Mintiendo no resolverán sus complejos y traumas. NO CALUMNIEN”, tuiteó el primogénito del mandatario nacional.

Además, López Beltrán se lanzó de manera personal, contra el escritor del autor del libro. “Por escribir mentiras le va crecer la nariz como Pinocho [...] Ya me dijeron que Raúl Olmos tiene a su Gepetto. Un titiritero muy equis”, abundó.

“Eduardo Joel Arratia Vingardi, el socio de la nuera de AMLO, ha establecido una base de negocios en Houston, donde es dueño de al menos dos casas ubicadas en la zona residencial de Woodlands. Una de sus casas está valuada en 1.2 millones de dólares y ha sido el domicilio legal de la sociedad IL&JO Tech Suppliers, Inc., que el empresario creó en 2007 con una hermana. Su compañía, a la vez, era propietaria de una mansión valuada en 3.5 millones de dólares”, escribió Olmos Castillo en un artículo publicado en la revista Proceso, la cual publicó un capítulo del libro.