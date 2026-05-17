$!Carpio Fragoso inicia supervisiones en campo en Tabasco a dos días de asumir la dirección general de Pemex

A dos días de haber sido designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como director general de Pemex, en sustitución de Víctor Rodríguez Padilla, Juan Carlos Carpio Fragoso realizó este sábado sus primeros trabajos de campo al supervisar una obra de la empresa en el Campo Bakté, en Tabasco, acompañado por el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro.
De acuerdo con el mensaje difundido por Pemex en sus redes sociales, el director general “supervisó en el Campo Bakté, en Tabasco, los trabajos de la obra electromecánica destinada a la separación, enfriamiento y rectificación de gas, con la cual se incrementará la capacidad de aprovechamiento de este recurso, para fortalecer nuestra soberanía energética”.
La empresa señaló que “el seguimiento permanente a estas obras y el trabajo diario de las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos impulsan proyectos que se traducen en mayor desarrollo energético para México”.
En las fotografías que Pemex difundió en sus redes sociales junto con el mensaje, se aprecia a Carpio Fragoso durante el recorrido en el Campo Bakté, acompañado por el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro.
La presencia en campo de Carpio Fragoso ocurre un día después de que el Consejo de Administración de Pemex informó sobre la formalización del cambio en la dirección general, que ahora queda a su cargo.
En el comunicado del 15 de mayo, Pemex expuso que Carpio Fragoso reiteró su compromiso para “dar continuidad operativa y financiera a los proyectos estratégicos de Pemex, enfocándose en fortalecer la producción, impulsar el desarrollo de nuevos campos y el aprovechamiento del gas natural”.
El nuevo titular de la empresa declaró que “continuaremos avanzando en refinación, petroquímica, fertilizantes, logística y proyectos de cogeneración energética, con el objetivo de afianzar la eficiencia operativa, la posición financiera de la empresa y su sostenibilidad”.
El Consejo de Administración sesionó el 15 de mayo durante la Sesión Extraordinaria 1052, encabezada por su presidenta Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, con la participación de consejeras y consejeros propietarios e independientes.
Carpio Fragoso es economista financiero con más de dos décadas de experiencia en el sector público y que, desde octubre de 2024, se desempeñó como director de Finanzas de Pemex.
Su llegada a la dirección general fue anunciada el 14 de mayo por la presidenta Sheinbaum, quien comunicó la salida de Víctor Rodríguez Padilla tras un año y medio al frente de la petrolera.
La mandataria agradeció la labor de Rodríguez Padilla y destacó su trayectoria académica y profesional. Explicó que, al inicio de su gobierno, le solicitó integrarse a Pemex pese a que él deseaba continuar en la academia, y señaló que permanecería un periodo de año y medio, tal como se había acordado.
Sheinbaum afirmó que Rodríguez Padilla realizó un “trabajo sobresaliente” y adelantó que asumirá la dirección del Instituto de Electricidad y Energía Limpia.
En el mismo mensaje, anunció el nombramiento de Carpio, a quien describió como parte de su equipo de finanzas cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, y posteriormente integrante de Pemex en proyectos financieros y de manejo de deuda.
En esa comunicación, Carpio Fragoso agradeció la confianza presidencial y expresó: “le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza y con el pueblo de México”.