$!Carpio Fragoso inicia supervisiones en campo en Tabasco a dos días de asumir la dirección general de Pemex

A dos días de haber sido designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como director general de Pemex, en sustitución de Víctor Rodríguez Padilla, Juan Carlos Carpio Fragoso realizó este sábado sus primeros trabajos de campo al supervisar una obra de la empresa en el Campo Bakté, en Tabasco, acompañado por el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro. De acuerdo con el mensaje difundido por Pemex en sus redes sociales, el director general “supervisó en el Campo Bakté, en Tabasco, los trabajos de la obra electromecánica destinada a la separación, enfriamiento y rectificación de gas, con la cual se incrementará la capacidad de aprovechamiento de este recurso, para fortalecer nuestra soberanía energética”.

La empresa señaló que “el seguimiento permanente a estas obras y el trabajo diario de las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos impulsan proyectos que se traducen en mayor desarrollo energético para México”. En las fotografías que Pemex difundió en sus redes sociales junto con el mensaje, se aprecia a Carpio Fragoso durante el recorrido en el Campo Bakté, acompañado por el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro. La presencia en campo de Carpio Fragoso ocurre un día después de que el Consejo de Administración de Pemex informó sobre la formalización del cambio en la dirección general, que ahora queda a su cargo. En el comunicado del 15 de mayo, Pemex expuso que Carpio Fragoso reiteró su compromiso para “dar continuidad operativa y financiera a los proyectos estratégicos de Pemex, enfocándose en fortalecer la producción, impulsar el desarrollo de nuevos campos y el aprovechamiento del gas natural”.