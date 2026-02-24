Carroza fúnebre llega al Centro Pericial Forense de la FGR, donde resguardan restos de ‘El Mencho’

Una carroza fúnebre de la Agencia Funeraria Espinoza Ramírez, con operaciones en Iztapalapa, ingresó la mañana del 24 de febrero de 2026 a las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicado en Río Consulado 175, colonia Santa María Insurgentes, en la Ciudad de México, donde se resguardan los restos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento, la FGR mantiene hermetismo total respecto al destino final de los restos y sobre los resultados de la necropsia practicada al extinto líder criminal el 23 de febrero de 2026, bajo el argumento de que el caso constituye un asunto de seguridad nacional. No se cuenta con información de que el cuerpo vaya a ser enviado a una fosa común, ni de que algún familiar haya acudido formalmente a reclamar los restos.

Desde el 23 de febrero de 2026, fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo de Oseguera Cervantes fue ingresado al Centro Federal Pericial Forense desde el 22 del mismo mes y año, y no a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como se creyó inicialmente. La confusión surgió por la presencia de un convoy de la Guardia Nacional que escoltaba una ambulancia forense de la propia FGR, lo que llevó a especular extraoficialmente sobre el traslado del cuerpo en dicha unidad. Sin embargo, la FEMDO no cuenta con cámara frigorífica, ni con el equipamiento necesario para realizar exámenes forenses.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que “El Mencho” resultó gravemente herido, junto con dos de sus escoltas, al resistirse a su arresto durante el operativo de captura. Los tres fallecieron durante el vuelo en que eran trasladados a un hospital en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, los cuerpos fueron enviados a Morelia, Michoacán, y de ahí trasladados a las instalaciones forenses de la FGR en la Ciudad de México para los análisis correspondientes. El 23 de febrero de 2026, la FGR confirmó que la identidad del cuerpo había sido corroborada mediante análisis genético, por lo que la notificación ya podía hacerse llegar a los familiares o estos tenían posibilidad de reclamarlo.

Respecto a las fotografías del cuerpo, la FGR señaló que no las hará públicas con el objetivo de evitar represalias de familiares de Oseguera Cervantes en contra de las autoridades, citando como antecedente el caso de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense estuvieron resguardadas desde el 23 de febrero de 2026 por tres unidades artilladas del Ejército Mexicano, y el caso permanece bajo un estricto control informativo por parte de las autoridades federales.