Con las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Sinaloa se quedó sin dos de sus cuatro principales cabezas y con la mitad de los integrantes de “Los Chapitos”, considerada la cuarta fracción del grupo criminal más importante de México, pero continuará dominando el mercado de fentanilo.

Recientemente fueron detenidos Rafael Caro Quintero, otra de las cabezas del Cártel de Sinaloa, y Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, por lo que ahora han quedado al frente de la organización Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de “El Chapo” Guzmán, y únicamente dos de los cuatro “Chapitos”: Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar.

Pese a lo anterior, el Cártel de Sinaloa continuará al frente de la producción y distribución de fentanilo, porque en los hechos las detenciones y extradiciones de líderes del crimen organizado no han representado un avance significativo para evitar los envíos de droga al país del norte, explicó David Saucedo, especialista en seguridad pública, en entrevista con Animal Político.

“Desde el punto de vista táctico, de envíos de droga, lo que hemos visto es que las capturas de narcotraficantes de alto perfil no han influido en los flujos de drogas hacia los Estados Unidos. No tenemos métricas exactas, precisas, para saber cómo son los volúmenes, pero sabemos por los propios decomisos del gobierno de los Estados Unidos que las capturas y extradiciones no generan per se una reducción en los flujos de fentanilo”, señaló.

De esta forma, si bien el Cártel de Sinaloa ha quedado reducido en su cúpula de poder, no ha sido afectado en sus estructuras, redes de protección, centros de producción o su flujo financiero dentro y fuera del país.

Pese a lo anterior, las autoridades de los Estados Unidos han señalado que no dejarán de presionar hasta dar con el paradero y capturas a la totalidad de los integrantes del Cártel considerado el grupo criminal que “domina el mercado de fentanilo”, la principal causa de muerte de los estadounidenses.

“El fentanilo es la amenaza de droga más mortal que nuestro país haya enfrentado y el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos los líderes del cártel, miembros y asociados responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas”, dijo el fiscal Merrick B. Garland tras confirmar el arresto de ambos capos.

El Cártel de Sinaloa, al banquillo de los acusados en EU

El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció diversos “cargos de amplio alcance” en contra de varios líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos proveedores de productos químicos, sicarios, blanqueadores de dinero, entre otros.

Las acusaciones, presentadas en el Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia, ocurrieron luego de que Joaquín “El Chapo” Guzmán fuera apresado, sentenciado y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por diversos cargos referentes al narcotráfico.

En mayo de 2024, la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 en la que informó que “las luchas internas por el poder y las alianzas fluctuantes dejan en duda la viabilidad del modelo paraguas”.

Según la agencia antidrogas, el Cártel de Sinaloa no tiene un único líder, sino que funciona con un liderazgo de “paraguas” que comprende a cuatro organizaciones criminales separadas, pero que cooperan entre sí.

Las cuatro organizaciones están dirigidas por:

-El grupo de “Los Chapitos” integrado por Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos del “Chapo”.

-Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y líder durante más de tres décadas.

-Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de “El Chapo” Guzmán

-Rafael Caro Quintero.

Sin embargo, el 15 de julio de 2023, el fundador de Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero fue reaprendido por elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) “con el fin de cumplimentar orden de aprehensión con fines de extradición”, debido a que era buscado por el secuestro y posterior asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA.

“Desde entonces, Los Chapitos han estado luchando contra su organización (conocida como el Cártel de Caborca) por el control de la región del desierto de Sonora, una ruta de tráfico crucial a través del estado mexicano de Sonora hasta la frontera con Arizona”, señaló la DEA.

Luego, el 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue arrestado por autoridades mexicanas en Culiacán, Sinaloa. En reacción a esta detención, “Los Chapitos” iniciaron un ataque armado contra miembros del Ejército y autoridades de seguridad mexicanas, utilizando armamento de grado militar, provocando incendios y bloqueando carreteras. Pese a lo anterior, Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos en septiembre de 2023.

“Ahora, Los Chapitos están en el centro de una batalla interna contra el exsocio de su padre, Ismael Zambada García, quien ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1970 y encabezó al Cártel de Sinaloa durante más de 30 años”, señaló la DEA en su extenso informe desclasificado.

Más aún, informó que Zambada García estaba en “mal estado de salud física, lo que deja en duda el liderazgo de su facción”. Por este motivo sorprendió cuando se dio a conocer que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán fueron detenidos juntos por autoridades estadounidenses en El Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con las primeras versiones del caso, ambos capos se habrían entregado; no obstante, el periodista Keegan Hamilton, de Los Ángeles Times, quien pudo hablar con el abogado Frank A. Pérez, defensor de “El Mayo”, aseguró que el litigante le dijo “no tengo ningún comentario, excepto decir que él no se entregó voluntariamente, fue traído contra su voluntad”.

Pese a lo anterior, David Saucedo considera que el Cártel de Sinaloa seguirá siendo una “confederación de grupos criminales” que actúan bajo un solo membrete, pero con varias cabezas.

“Yo creo que el Cártel de Sinaloa va a seguir siendo una mesa de tres patas: “Los Chapitos”, Aureliano “El Guano” y ahora los hijos de “El Mayo” Zambada. Sobre todo Ismael Zambada García, “El Mayito Gordo”, e Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, que se han caracterizado por tener un desempeño de alto perfil en las actividades delictivas y en seguimiento de su padre.

En otras palabras, no veo que se vaya a extinguir como tal el ala de “El Mayo” Zambada, más bien creo que se va a preservar y a mantenerse vigente. Habrá un reajuste interno del Cártel de Sinaloa”, señala.

En tanto, Zambada García enfrentará al menos cinco acusaciones formales que tiene en su contra en Estados Unidos, país que lo señala por diversos delitos presuntamente cometidos entre 1989 y enero de 2024.

“Seguramente en breve se adherirá al programa de “delación premiada de protección de testigos”, empezará a fluir información acerca de lo que les interesan los norteamericanos: las rutas de trasiego de droga hacia los EU y cooperará en juicios en contra de otros narcotraficantes que están presos allá o autoridades en México para que sean enjuiciadas”, señala Saucedo.

Los Chapitos, pioneros en introducir a EU la “droga más mortífera”

Sobre la producción de fentanilo ilícito en México, el informe de la DEA describe que tanto “Los Chapitos” como el Cártel de Sinaloa obtienen miles de millones de dólares en ganacias del comercio de fentanilo y fueron “pioneros en la amenaza de drogas más mortífera que Estados Unidos haya enfrentado jamás”.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que jamás haya enfrentado Estados Unidos, matando a casi 38.000 estadounidenses solo en los primeros seis meses de 2023”, indicó la agencia.

El Cártel de Sinaloa, a su vez, domina el mercado de fentanilo mediante la manipulación de la cadena de suministro global y la proliferación de laboratorios clandestinos de fentanilo en México, un modus operandi que desarrollaron a lo largo de más de 25 años de historia de fabricación de metanfetaminas.

“‘Los Chapitos’ inicialmente establecieron una base de operaciones para fabricar fentanilo ilícito en las montañas cercanas a Culiacán. Ahora controlan la adquisición de precursores químicos, en gran parte de China, y dirigen la producción de fentanilo ilícito desde laboratorios escondidos en las montañas de Sinaloa y en otros bastiones del Cártel de Sinaloa en todo México”, señaló.

De ahí la importancia de la detención tanto de “El Mayo” como del hijo del “Chapo”, pues para las autoridades estadounidenses forman parte del sistema responsable de introducir fentanilo en pastillas de marca falsa en el mercado estadounidense, al tiempo que producen miles de libras de fentanilo en polvo cada año.

Durante su primera audiencia, “El Mayo” Zambada se declaró “no culpable” de todo cargo y renunció a su derecho a una audiencia en la que pudo haber negociado una fianza, por lo que su próxima cita en la Corte está programada para el 31 de julio de 2024.