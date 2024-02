Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca de Estados Unidos, condenó los ataques del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe.

“Obviamente es algo que no apoyamos, nosotros creemos en la libertad de prensa [...] Es importante que la prensa pueda informar en libertad sobre los temas que son importantes para los americanos, de una manera que los reporteros se sientan seguros y a salvo, y no exhibidos o atacados”, dijo la portavoz, durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Xóchitl Gálvez advirtió, a AMLO, que nadie estaba por encima de la ley.

“Me preocupa de sobremanera que el presidente se sienta por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. México es el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo y el presidente expone de manera dolosa y deliberada a la periodista que sólo está haciendo su trabajo”, señaló la política hidalguense.

La senadora afirmó que los señalamientos contra AMLO, respecto a supuestos vínculos con el narcotráfico, tenían su origen en que el Gobierno encabezado por el político tabasqueño, no había combatido al crimen organizado.

“Atentar contra la integridad y la seguridad de una periodista no es de demócratas. Que se haga desde el Gobierno es una pésima señal para el futuro de México, porque vulnera los derechos conquistados, como la libre expresión. El periodismo no está para aplaudir al poder, está para cuestionarlo. Mi solidaridad con @Nataliekitro, Jefa de Corresponsalía del @nytimes en nuestro país”, escribió, por su parte, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su cuenta de la red social X.

En tanto que Adrián Alcalá Méndez, consejero presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que todas las autoridades del país estaban obligadas a cumplir con la Constitución y con la protección de los datos personales.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”, insistió Alcalá Méndez, también en X, antes Twitter.

“Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de datos personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”, agregó.

El presidente López Obrador señaló que si la periodista Natalie Kitroeff -jefa de la oficina del diario estadounidense NYT, para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe-, estaba preocupada por la divulgación de su número telefónico móvil, debería cambiarlo y ya.

Al responder a los cuestionamientos de una corresponsal en México, de la cadena estadounidense Univisión, durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño no consideró que como un error este hecho y pidió a sus críticos no exagerar respecto a esta situación.

“Por encima de eso [la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados] está la libertad, no puede haber un reglamento, ni ninguna ley por encima de un principio sublime, que es la libertad, Prohibido, prohibir ¿El derecho a la calumnia? ¿Ella tiene a derecho a calumniarme a mi y a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba?”, dijo el mandatario nacional.

“No pasa nada [....] No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya, pero además es la representante del New York Times”, expuso con ironía, AMLO.

El presidente mexicano insistió que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista, que, según él, lo pudiera calumniar de forma pública. “Este es un espacio público y estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. No pasa absolutamente nada”, enfatizó.

“Aquí la vida pública es cada vez más pública, no [hubo ningún error]. Claro [que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista], cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”, manifestó.

“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la política, y yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”, indicó.

“Eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, nos tienen que respetar, porque somos una autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades, que no las hay en Estados Unidos”, señaló.

No obstante, el titular del Poder Ejecutivo Federal declaró que había periodistas en México y en el extranjero, que podrían calumniar impunemente a las personas y no se les podía tocar, “ni con el pétalo de una rosa”.

“A ustedes, con todo respeto, se les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, enfatizó

“¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando, me está vinculando a mi y a mi familia con el narcotráfico sin pruebas? [...] aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México, además tenemos autoridad moral. Si ustedes calumnian aquí hay réplica, con todo, sea quien sea”, expuso.

El mandatario mexicano afirmó que el reportaje del medio estadounidense fue “como el parto de los montes, parieron un ratón” y advirtió que respondería siempre a esos señalamientos, como lo hizo un día antes, sin importar la exposición de datos personales.

“Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo y sea quien sea, imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado, en el banco de los acusados, por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero”, agregó.

“Por eso es muy importante la honestidad porque eso da libertad, yo no podría hacerlo si fuera un corrupto y no estaría aquí recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas las campañas de desprestigio de medios”, abundó AMLO.