Casa en Houston de directora de Pemex e hija de su secretario es ‘modesta’, considera AMLO; vale 400 mil dls.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la residencia que Carmelina Esquer Camacho, directora de PEMEX Procurement International (PPI) e hija de Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del mandatario nacional, adquirió a finales de 2020, en Houston, Texas, Estados Unidos, valuada en más de 400 mil dólares, equivalentes a unos 8 millones de pesos, es “modesta”.

“Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera Alejandro, es mi secretario particular, y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto”, indicó el político tabasqueño.

“Y un gran escándalo del periódico Reforma, de [Alejandro] Junco [de la Vega], un poco lo de [Carlos] Loret de Mola [Álvarez], lo de mi hijo [José Ramón López Beltrán], rentaron una casa [con su esposa Carolyn Adams Solano], la esposa y un escándalo tremendo”, enfatizó el presidente.

“Y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de 4 hectáreas den Valle de Bravo, tiene un departamento que está en Polanco en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos”, afirmó el mandatario nacional.

“O lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma, de este señor [Jorge] Ramos [Ávalos], lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros, gana 20 millones de pesos mensuales, claro que no nos ve con buenos ojos, si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí, a lo mejor no le llegamos todos, incluyendo los compañeros camarógrafos si todos, no le llegamos”, acusó.

“Que es pues una eminencia mundial, 20 millones al mes, ah, hay que ver por qué le pagan tanto, a quién defiende, qué representa. Entonces, que me diga el señor Junco, el dueño del Reforma si no tiene propiedades en Houston, en Texas”, dijo el Presidente.

Según una investigación realizada por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en su reporte en DECLARANET, la funcionaria federal antes sólo contaba con un departamento de 88 metros cuadrados, que en abril de 2017 adquirió de contado por poco más de 2 millones de pesos.

El reportaje de la ONG indicó que en documentos públicos del Condado de Harris, consta que Esquer Camacho adquirió la casa -ubicada en The Cove, una exclusiva sección del fraccionamiento Grand Oaks, de reciente construcción, al oeste de Houston-, con un crédito hipotecario.

Según la investigación periodística, la zona tiene amplias áreas verdes y un lago artificial. Sitios inmobiliarios, como Realtor, Zillow y Redfin, fijan el valor comercial de la casa entre los 404 mil y los 431 mil dólares.

La residencia, de 868 metros cuadrados de construcción, tiene cuatro habitaciones, tres baños y medio, cocina abierta, estancia, cuarto de juegos y patio trasero. Está ubicada en un fraccionamiento de reciente creación, a unos 15 minutos de distancia de la casa en la que reside José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, en la localidad de Cypress.

Según MCCI, Esquer Camacho dirige desde julio del 2019 a PPI, la filial responsable de las compras en el extranjero para Petróleos Mexicanos (PEMEX), con lo cual ha negociado contratos millonarios con multinacionales como Vitol, que admitió haber sobornado a funcionarios de la empresa paraestatal, y, con Baker Hughes, de la cual Keith Schilling, su ex director de Ventas, reveló que López Beltrán ocupó una residencia de su propiedad en Houston.

PPI fue constituida en 1994 en el estado de Delaware, “para brindar servicios a Pemex y sus Empresas Subsidiarias Productivas”. Su nombre original era Integrated Trade Systems (ITS) y cambió su denominación en julio del 2013.

Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la cuenta pública de 2019, PPI ha intervenido en procedimientos de asignación de al menos un contrato multimillonario a Baker Hughes, a la cual le aumentó cinco veces el monto de los contratos, hasta sumar 343 millones de dólares durante el Gobierno de López Obrador.

En el caso de los contratos con Vitol, MCCI comprobó que PPI intervino en la adquisición de 720 mil toneladas de etano para plantas de PEMEX, en una asignación por 237 millones de dólares, con vigencia del 2018 al 2020.

Además de lo anterior, la ONG indicó que a la par de que Esquer Camacho adquirió su residencia en Houston, las oficinas de Pemex Procurement International también se cambiaron a una ubicación más cercana al domicilio de la directora.

Las instalaciones de la filial de PEMEX se ubicaban anteriormente en el número 10344 de Sam Houston Park Drive, un edificio de oficinas donde el personal de seguridad del edificio confirmó a MCCI que PPI había dejado las dos suites que ocupaba en la planta baja, desde inicios del 2022.

La ONG corroboró que las oficinas de PPI se mudaron a los pisos 7 y 8 de una torre de oficinas ubicada en el 777 de North Eldridge Parkway. La nueva ubicación está a solo unos 15 minutos de la casa que adquirió la funcionaria federal.

Según la misma organización no gubernamental, PEMEX Procurement International mantiene en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que ha suscrito con compañías petroleras privadas, como Baker Hughes y Vitol.