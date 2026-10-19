Casandra de los Santos, Diputada por Tamaulipas, denuncia ataque con arma blanca: esto se sabe

La Diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Casandra de los Santos Flores, denunció haber sido víctima de una agresión con arma blanca en Río Bravo, Tamaulipas, presuntamente ocurrida la noche del 10 de octubre, por lo que solicitó protección al Gobierno federal y a las autoridades de seguridad, mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso.
De acuerdo con el relato de la legisladora, el ataque ocurrió cuando salía del domicilio de una colaboradora, después de reunirse con amigas y compañeras de trabajo, momento en que un hombre con el rostro cubierto la habría interceptado y lesionado con un objeto punzocortante en el abdomen.
De los Santos informó que la herida medía aproximadamente 15 centímetros y que tuvo que ser hospitalizada; también señaló que, al ingresar al centro médico, registraba un nivel de glucosa de 409, por lo que sus antecedentes médicos agravaron la situación.
FGR investiga la agresión denunciada por Casandra de los Santos
El Fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que la legisladora presentó su denuncia ante la FGR, instancia que inició las investigaciones, y explicó que la Fiscalía estatal no cuenta con información detallada sobre las circunstancias del ataque, más allá de lo que la diputada ha declarado públicamente.
“Se habla de que fue una agresión con arma blanca. Habría sido algún tipo de ataque con cuchillo o navaja, pero no tenemos mayores datos”, señaló el funcionario, quien dijo que la institución permanecerá atenta a cualquier solicitud de colaboración de las autoridades federales.
Govea Orozco también indicó que tenía conocimiento de antecedentes de agresiones denunciadas por la legisladora y de solicitudes previas de protección; sin embargo, precisó que la Fiscalía estatal no dispone de elementos suficientes para establecer cómo ocurrieron los hechos ni quién sería el responsable.
Diputada afirma que enfrentaba situaciones de riesgo desde marzo
Durante una conferencia de prensa posterior a la agresión, De los Santos afirmó que desde marzo había experimentado situaciones que consideró sospechosas tanto en la Ciudad de México como en Tamaulipas; explicó que inicialmente pensó que podían estar relacionadas con cuestiones políticas, pero que los hechos posteriores aumentaron su preocupación por su seguridad.
La legisladora sostuvo que había solicitado apoyo de la Guardia Nacional mediante un oficio presentado a través de la Cámara de Diputados, pero aseguró que no había recibido respuesta antes del ataque; también mencionó presuntos episodios de vigilancia cerca de su domicilio y el seguimiento a uno de sus colaboradores.
Tras denunciar los hechos, pidió protección al gobierno federal, a la FGR y a la Guardia Nacional para continuar con sus actividades legislativas y sus recorridos por los 13 municipios del III Distrito Electoral Federal, y aseguró que no tiene identificado al responsable ni conoce el motivo de la agresión.
Durante el encuentro, la diputada estuvo acompañada por el coordinador del PVEM en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, y por la senadora Maki Ortiz, quienes expresaron su respaldo; Muñoz Cano pidió que la solicitud de protección fuera atendida sin demoras.
Mientras continúan las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reiteró que colaborará si las autoridades federales lo solicitan, mientras que la FGR mantiene la investigación para esclarecer la agresión denunciada por la legisladora.
Con información de Elefante Blanco y ABCNoticias.