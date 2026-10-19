Casandra de los Santos, Diputada por Tamaulipas, denuncia ataque con arma blanca: esto se sabe

La Diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Casandra de los Santos Flores, denunció haber sido víctima de una agresión con arma blanca en Río Bravo, Tamaulipas, presuntamente ocurrida la noche del 10 de octubre, por lo que solicitó protección al Gobierno federal y a las autoridades de seguridad, mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso. De acuerdo con el relato de la legisladora, el ataque ocurrió cuando salía del domicilio de una colaboradora, después de reunirse con amigas y compañeras de trabajo, momento en que un hombre con el rostro cubierto la habría interceptado y lesionado con un objeto punzocortante en el abdomen. De los Santos informó que la herida medía aproximadamente 15 centímetros y que tuvo que ser hospitalizada; también señaló que, al ingresar al centro médico, registraba un nivel de glucosa de 409, por lo que sus antecedentes médicos agravaron la situación.

La legisladora afirmó que ha enfrentado situaciones de riesgo desde marzo pasado. ( )



FGR investiga la agresión denunciada por Casandra de los Santos El Fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que la legisladora presentó su denuncia ante la FGR, instancia que inició las investigaciones, y explicó que la Fiscalía estatal no cuenta con información detallada sobre las circunstancias del ataque, más allá de lo que la diputada ha declarado públicamente. “Se habla de que fue una agresión con arma blanca. Habría sido algún tipo de ataque con cuchillo o navaja, pero no tenemos mayores datos”, señaló el funcionario, quien dijo que la institución permanecerá atenta a cualquier solicitud de colaboración de las autoridades federales. Govea Orozco también indicó que tenía conocimiento de antecedentes de agresiones denunciadas por la legisladora y de solicitudes previas de protección; sin embargo, precisó que la Fiscalía estatal no dispone de elementos suficientes para establecer cómo ocurrieron los hechos ni quién sería el responsable.

Diputada afirma que enfrentaba situaciones de riesgo desde marzo Durante una conferencia de prensa posterior a la agresión, De los Santos afirmó que desde marzo había experimentado situaciones que consideró sospechosas tanto en la Ciudad de México como en Tamaulipas; explicó que inicialmente pensó que podían estar relacionadas con cuestiones políticas, pero que los hechos posteriores aumentaron su preocupación por su seguridad.

La Fiscalía estatal señaló que la investigación está a cargo de la FGR. ( )