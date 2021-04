El cartón de hoy de El Fisgón es un compendio claro, didáctico y contundente. Ante la revolución de las conciencias y el despertar del pueblo, las élites corruptas y sus voceros, no tienen otra opción que la de repetir mentiras y hasta hacer el ridículo. pic.twitter.com/5mNrYMIiYy

El mensaje del titular del Poder Ejecutivo Federal se da en el contexto de que mañana domingo 4 de abril inicia la veda electoral, en la que los gobiernos de los tres niveles solo podrán difundir información respecto a educación, salud y protección civil.

En su cartón, “El Fisgón” aseguró que los “operativos psicológicos” contra los gobiernos “progresistas” en América Latina “siempre usan el mismo guion”, ya que, según el caricaturista, “los acusan de ser populistas, los acusan de no respetar los derechos humanos”, mostrando el dibujo de un político que usa el logotipo del PAN, abrazando a un narcotraficante.

“Los acusan de no respetar la libertad de expresión; los acusan de violentar la democracia”, señala la imagen en la que se ve dibujado a un supuesto ladrón con la playera del PRI, robando una urna electoral y diciendo: “¡Quieren limitar a la autoridad electoral que solapó nuestros fraudes!”.

“Eso dicen los que subsidiaron a los más ricos, iniciaron guerras, impusieron una dictadura mediática e hicieron fraudes electorales”, afirmó “El Fisgón”, en su cartón, que fue difundido este día por el presidente López Obrador, quien el pasado 23 de marzo, junto a 29 gobernadores (excepto Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, quienes no acudieron al evento) y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron el ‘Acuerdo Nacional por la Democracia’.

En el evento privado también hubo breves intervenciones breves de la mandataria de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, y la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila.

En la ceremonia -que sólo duró 30 minutos- López Obrador les pidió a los gobernadores que no se metan en los procesos electorales, que no intervengan a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco se use el presupuesto público para apoyar campañas electorales.

En el evento realizado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, también estuvieron presentes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), José Agustín Ortiz Pinchetti.