$!Casino OXXO: cómo depositar en efectivo en BC.GAME

Llegas a la caja de una tienda OXXO, entregas el efectivo y minutos después el saldo aparece en tu cuenta. No hay tarjeta, no hay banco de por medio y no hace falta salir de la colonia. Es el mismo mostrador donde ya pagas otras cosas: cambia el destino del pago, nada más. En un casino OXXO como BC.GAME esa ruta existe, y así funciona: de la caja hacia atrás.

Depositar en un casino OXXO: el mostrador de BC.GAME

OXXO acepta depósitos de $10 a $10,000 MXN, en efectivo y en caja, sin cuenta bancaria de por medio. Para depositar en efectivo en BC.GAME, eliges OXXO en el menú de depósito, escribes el monto y el sitio genera una referencia de pago. En BC.GAME, un depósito en OXXO va de $10 a $10,000 MXN, y el monto pagado debe coincidir exactamente con el que se generó en el sitio. Llevas esa referencia a cualquier tienda OXXO, la cajera la escanea, entregas el efectivo y el saldo queda listo para jugar. OXXO es la cadena de conveniencia más grande de México, con miles de tiendas por todo el país. Probablemente sea la más cercana a donde estás ahora mismo, y si ya la usas para pagar otras cuentas, depositar en BC.GAME es una fila más en la misma caja.

¿En qué se diferencian OXXO y OXXOPAY dentro de BC.GAME?

BC.GAME lista OXXO y OXXOPAY como dos formas de depósito distintas, cada una con su propio rango en pesos.

Cada una tiene su propio piso y su propio techo, y la diferencia práctica está en el monto que llevas en la mano. Si son menos de $20, solo te sirve la fila de OXXO. Si pasan de $10,000, hasta $17,000, necesitas OXXOPAY. Y si caen entre $20 y $10,000, cualquiera de las dos funciona: la que elijas en el menú de depósito es la que pagas en caja. Elegir entre las dos no complica nada: ambas se pagan igual, en efectivo, en la misma caja, sin acercarte a un banco.

Sin cuenta bancaria, y en pesos de principio a fin

Todo el circuito ocurre en pesos mexicanos: el depósito en OXXO se hace en efectivo, y lo que ganas se cobra en una cuenta bancaria a tu nombre. bcgame.mx no maneja cripto ni otras divisas: todo el dinero se mueve en pesos. El efectivo que entregas en la caja de OXXO se convierte directo en saldo de juego, sin tipo de cambio ni cuenta intermedia. Se deposita en la tienda de la esquina y se cobra en la cuenta propia. Los retiros salen por SPEI, el sistema de pagos interbancarios del Banco de México, o por transferencia bancaria, directo a una cuenta a tu nombre.

¿Qué necesito antes de salir de casa a depositar en OXXO?

Antes de ir a la tienda, basta con generar la referencia de pago en bcgame.mx y anotar el monto exacto a pagar. Entras a bcgame.mx o a la app, abres la sección de depósitos, eliges OXXO y escribes una cantidad entre $10 y $10,000 MXN. El sitio genera una referencia: eso es todo lo que necesita ver la caja para cobrar. El resto pasa en la tienda: nada que preparar de más, solo el efectivo que ya traes.

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