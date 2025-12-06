$!Caso Athos y Tango: alertan sobre resolución de Tribunal que reduce condena por el envenenamiento de los perros rescatistas

La abogada Mónica Huerta denunció que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro “desacató” lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y volvió a emitir una resolución que favorece al responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, ocurrido en 2021.

En entrevista con Animal Político, la defensora explicó que, pese a la instrucción de la Corte de dictar una nueva sentencia acorde con sus lineamientos, el Tribunal emitió un fallo que “reproduce los mismos errores y vuelve a pretender la reducción de la pena impuesta al sentenciado”.

Huerta afirmó que la sentencia del colegiado determina que “los cuatro años se sustituyen por los 10 mil pesos, para que no entre a prisión”, cuando en 2022, el sentenciado fue condenado a 10 años y seis meses de prisión y al pago de 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

Retrasos e irregularidades

La defensora denunció que la nueva sentencia fue acordada el 30 de octubre, pero “notificaron hasta el 14 de noviembre de 2025 por listas, ni siquiera notificaron la resolución”.

Después, la Sala Penal notificó el cumplimiento el 1 de diciembre, primero a través del juzgado de primera instancia y luego de forma personal.

Huerta informó que este martes presentó un recurso de revisión en el que solicita que la Corte vuelva a atraer el caso “en virtud de la discriminación y animadversión del Colegiado por atender este caso”.

Anunció además que se convocará a protesta pacífica el 10 de diciembre a las 10:00 de la mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.