Caso Ayotzinapa: Sheinbaum pide esperar investigaciones tras acusación a la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “hay nuevas investigaciones” en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y solicitó esperar para poder presentarles los avances a los padres y madres de los jóvenes.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo aclaró que, una vez que se comparta la información con los padres y madres de los desaparecidos, se podrá hacer pública.

“Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, señaló.

Añadió que mantiene pláticas con ellos “cada dos meses, cada tres meses”, en las que se les informa “cuáles son las investigaciones”.

“Está en los 100 puntos que planteé cuando entré al gobierno. El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”, concluyó.