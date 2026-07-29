Caso Ayotzinapa: Sheinbaum pide esperar investigaciones tras acusación a la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “hay nuevas investigaciones” en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y solicitó esperar para poder presentarles los avances a los padres y madres de los jóvenes.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo aclaró que, una vez que se comparta la información con los padres y madres de los desaparecidos, se podrá hacer pública.
“Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, señaló.
Añadió que mantiene pláticas con ellos “cada dos meses, cada tres meses”, en las que se les informa “cuáles son las investigaciones”.
“Está en los 100 puntos que planteé cuando entré al gobierno. El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”, concluyó.
Familiares de Ayotzinapa acusan a Corte de retrasar justicia
Las declaraciones de la mandataria llegaron luego de que fuera cuestionada sobre una acusación que realizaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con los familiares, la Corte prolongó el proceso de justicia al atraer, el pasado 7 de julio, un recurso de revisión contra la sentencia emitida en 2018 por un tribunal de Tamaulipas, que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso, decisión que calificaron como inexistente en la legislación y que, afirmaron, prolonga la búsqueda de verdad y justicia.
Las declaraciones fueron difundidas mediante un comunicado fechado el domingo 26 de julio y publicado el lunes 27 de julio a través de redes sociales, en el que también reiteraron su rechazo a la Recomendación 208/2026VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa.
“El pasado 7 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un recurso de revisión, supuestamente extraordinario, pero que en las leyes no existe, de una sentencia que fue emitida desde el año 2018 por un Tribunal de Tamaulipas, alargando así el proceso de justicia y el dolor de las madres y padres que solo buscamos el paradero de nuestros seres queridos”, señalaron.