Juan Luis García

Organizaciones de la sociedad civil y personas migrantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) testimonios y evidencia sobre los desplazamientos que ha generado la crisis climática en América Latina. Se trata de la primera audiencia de este órgano en la materia.

Guadalupe Mayoral de la comunidad de pescadores El Bosque, en Tabasco, refrendó cómo el aumento del nivel del mar destruyó su hogar a partir del 2019, cuando una marejada se llevó la primera línea de casas del pueblo, incluida la de su abuelo.

“A partir de entonces nos preocupamos porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sabíamos que el mar había aumentado de nivel, pero pensábamos que iba a regresar a su límite, de las autoridades mexicanas sólo recibimos silencio.... Fue muy duro aceptar que no había vuelta atrás y que nuestra comunidad iba a desaparecer”, relató.

El 25 de diciembre del 2022, el mar se tragó la tercera línea de casas de la comunidad. En dicha ocasión también se vieron afectadas la escuela primaria, el preescolar y dos iglesias.

“El cambio climático no espera a los tiempos políticos, al contrario avanza sin piedad. Con estos últimos impactos llegó el caos, niños sin casa, sin escuelas, paredes cayéndose y la desesperanza de no tener a dónde ir. Una comunidad que unos años antes exportaba toneladas de pescados, cuyas casas tenían piso firme y futuro ahora sobrevivía en techos de lámina. Mi papá y otros hombres improvisaron casas, que yo no les llamaría casas, porque no tienen piso, luz, agua, sólo sirven para cubrirse del sol y a veces de la lluvia”, apuntó.

Un año después de luchar por la atención de las autoridades, hoy la comunidad sabe que será reubicada. Se cuenta con un terreno y algunas familias ya han firmado convenios para recibir casas, pero otras fueron excluidas del padrón elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lamentó.

“Necesitamos que El Bosque sea una lección de los efectos del Cambio Climático, porque como dice mi madre somos los primeros en perderlo todo, pero no seremos los últimos”, sentenció.

La sesión también contó con el testimonio de Louby Georges, de la Red Hemisférica para los Derechos de los Migrantes Haitianos (Hemispheric Network for Haitian Migrants’ Rights, en inglés), una coalición de líderes de dicho país repartidos en 12 naciones.

Durante la audiencia 14 del periodo de sesiones 189 de la Comisión, Georges narró las afectaciones del huracán Dorian a la comunidad haitiana que reside en Bahamas.

”Una zona tenía la mayor comunidad haitiana en Bahamas, la discriminación y la estigmatización y que sufren ahí los convirtió en el rostro de los efectos de Dorian, tenían miedo de ser deportados y resulta que tenían buen motivo para tenerlo, en los meses después del huracán el gobierno (de bahamas) deportó miles de haitianos. En vez de apoyar a nuestra comunidad para recuperarse, el gobierno está terminando con el trabajo del huracán”, acusó sobre lo que ocurre en estos asentamientos.

Vulnerabilidad de América Latina

Durante la audiencia quedó en evidencia que América Latina y el Caribe sufren de vulnerabilidad climática y las secuelas migratorias que esto genera.

“América Latina y el Caribe son regiones, particularmente, afectadas por los impactos de cambios ambientales y climáticos. Por ejemplo, en Centroamérica el corredor seco ha impactado los medios de vida, en el caribe los huracanes siguen impulsando la migración, el aumento del nivel del mar continúa amenazando comunidades enteras a desplazarse mientras que los glaciares en América del Sur han ido retrocediendo en las últimas décadas”, dijo Andrés Sánchez Thorin, representante adjunto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América.

Asimismo, Ángeles Cruz, coordinadora de investigación de la organización civil Racismo MX, expuso que la movilización por razones climáticas desnuda las condiciones de desigualdad que aquejan a los países de la región.

“El desplazamiento climático es un asunto de justicia racial, el cambio climático y sus efectos no son eventos neutrales y ajenos a las desigualdades, al contrario, se insertan en las históricas relaciones coloniales entre el norte y sur globalizador. Quienes emiten el 90 por ciento de los GEI son los países del norte global. Y de acuerdo con Oxfam el 1 por ciento del planeta emite dos veces más carbono que el 50 por ciento más pobre en el mundo”, dijo Cruz.