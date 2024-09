El Gobierno federal reconoció una afectación patrimonial de 2 mil 700 millones de pesos por el caso del fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el 28 por ciento de los 9 mil 500 millones de pesos iniciales que reportaron las instancias fiscalizadoras desde 2019.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dio a conocer que la presunta afectación al erario asciende a 2 mil 700 millones de pesos, debido a que 4 mil 700 millones (cerca del 50 por ciento del total) fueron aclarados y recuperados, mientras que 2 mil 100 millones (22 por ciento) más están en análisis en las instancias fiscalizadoras.

El funcionario señaló que en caso de no aclararse este último monto se presentarán las denuncias correspondientes.

“2 mil 700 millones, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial”, indicó.

Asimismo, informó que se lograron recuperar 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles, hecho por el cual se presentaron las denuncias correspondientes.

Hay 26 personas vinculadas a proceso penal

La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que por estos actos de corrupción en Segalmex — organismo que buscaría garantizar el abasto de alimentos básicos para las personas más pobres del País—se presentaron 156 denuncias penales por el daño patrimonial de los 2 mil 700 millones de pesos.

De las 156 denuncias se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión; sin embargo, solo en 26 casos se vinculó a proceso penal; 9 de ellas son ex servidores públicos y 17 particulares.

Los delitos investigados en este caso incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

De acuerdo con Galeano García, el ex director comercial de Segalmex, Manuel Lozano Jiménez, está detenido en Argentina por el desfalco y México ha solicitado su extradición.

El ex funcionario de Segalmex con el mayor cargo que ha sido vinculado a proceso es René Gavira Segrestre, ex director de Administración y Finanzas, y quien le reportaba directamente a Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex que no tiene abierta ninguna investigación.

Sobre el descalco millonario, el Presidente López Obrador aseguró que el caso de Segalmex fue “el único acto de corrupción” que se presentó durante su administración.

Los esquemas de desvío en Segalmex

Las anomalías en Segalmex iniciaron desde el primer año de Gobierno de López Obrador, es decir, desde el inicio de funciones del nuevo organismo.

La Auditoría Superior de la Federación había alertado anomalías en el gasto administrativo desde 2019. Los casos de corrupción detectados involucran contrataciones irregulares, pagos sin justificación, mercancías faltantes y hechos como un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país.

Una de las investigaciones más avanzadas se refiere a la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira. Este esquema consistió en utilizar dinero público para colocar bonos bursátiles y mientras estos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

Luego se detectó otro esquema de desvío, que consistió en la existencia de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar.