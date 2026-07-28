Caso de Ruffo ya está juzgado y es ‘tema criminal’, según Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de nuevo que el proceso penal contra el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezca a una persecución política, y sostuvo que la carpeta se sustenta en pruebas por presunto contrabando de combustible integradas por la Fiscalía General de la República.

“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Pidió a quienes defienden al ex Mandatario estatal que se informen y que sigan la información difundida por la FGR sobre la investigación en curso.

Detalló que las imputaciones se relacionan con delitos fiscales y de hidrocarburos derivados de una operación que, según la investigación, se prolongó durante años.

“Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo. Por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal”, declaró.

La respuesta de la Presidenta de la República se dio luego de que 25 ex jefes de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas suscribieran un pronunciamiento en el que calificaron el proceso como una “venganza política” y expresaron preocupación por un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.

Entre los firmantes figuran el español José María Aznar Bello, el mexicano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el colombiano Álvaro Uribe Vélez.

El ex Presidente mexicano Vicente Fox Quesada también respaldó públicamente al ex Gobernador.

“Quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo agregó que la FGR emitió un nuevo comunicado sobre el expediente y confirmó que las indagatorias continúan.

Precisó que el ex Gobernador panista fue detenido junto con otras siete personas presuntamente vinculadas con la misma red.

La FGR ha descrito el entramado investigado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el País.

Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 como el primer Mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional, fue vinculado a proceso por presunto huachicol fiscal.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el caso debe analizarse a partir de los elementos aportados por la autoridad investigadora y no desde una lectura partidista, y señaló que el procedimiento seguirá su curso legal para deslindar responsabilidades.