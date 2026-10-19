$!Caso Digna Ochoa: a 25 años de su asesinato, siguen pendientes 13 medidas ordenadas por la Corte IDH

Además, denunciaron que la fiscal Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha recibido a la familia ni informado sobre avances en la investigación.

“Necesitamos saber qué se ha investigado, qué falta por hacer y qué acciones se llevarán a cabo para superar los obstáculos que han impedido alcanzar justicia”, señaló Elia Ochoa y Plácido, hermana de Digna.

En el marco del 25 aniversario del homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, su familia y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado mexicano ha incumplido con su responsabilidad de investigar su asesinato y cumplir de forma integral de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Además, durante la jornada, llevaron a cabo la instalación de un altar para rendir homenaje a su memoria y reiterar sus exigencias de verdad, justicia y reparación integral.



Las demandas de la familia Ochoa y Plácido

La familia de Digna Ochoa acudió a la sede ministerial para señalar el impacto de un cuarto de siglo sin esclarecer el crimen.

“Hoy nos reunimos la familia de Digna Ocha y Plácido frente a esta Fiscalía para recordar a nuestra hermana, honrar su vida y reiterar una exigencia que hemos sostenido durante 25 años: conocer la verdad sobre su asesinato y alcanzar justicia”.

Asimismo, los familiares denunciaron la falta de resultados sustantivos por parte de las autoridades encargadas del caso.

“Hoy denunciamos que seguimos sin avances sustantivos en la investigación de su homicidio que permitan conocer plenamente los hechos, identificar a las personas responsables y sancionarlas”.

Ante este escenario, hicieron un llamado directo a la Fiscalía General de Justicia para que “asuma su responsabilidad con diligencia, seriedad y respeto. Que investigue de manera exhaustiva, con perspectiva de género y sin estereotipos”.

Al finalizar su mensaje, la familia dirigió unas palabras a las autoridades gubernamentales para recordarles que “detrás de este expediente está nuestra familia. Cumplan la sentencia. Esclarezcan el asesinato de Digna. Garanticen verdad, justicia y reparación”.



Pendientes en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana

Tanto la familia como las organizaciones civiles recordaron que desde el año 2001 existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México.

Sin embargo, denunciaron que persisten 13 de 15 compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado mexicano.

Entre los resolutivos que continúan inconclusos se encuentran la realización de una investigación integral que determine la identidad de las autorías materiales e intelectuales del homicidio; la garantía de atención médica y psicológica adecuada a las víctimas y el diseño e implementación de una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.