Caso ‘El Mayo’: FGR endurece acusaciones contra FBI y señala a Ken Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) endureció este miércoles su confrontación con Estados Unidos por el caso del capo Ismael “El Mayo” Zambada al sostener que, de confirmarse la participación del FBI en el secuestro y traslado del histórico líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense, se habrían cometido violaciones al derecho mexicano e internacional, además de que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, habría faltado a la verdad al negar varias veces cualquier intervención de su gobierno en el operativo.

Durante una conferencia encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy, la institución informó que abrió nuevas líneas de investigación sobre la posible participación de agentes estadounidenses, reveló que este mismo miércoles presentó un nuevo requerimiento de información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y aseguró que las respuestas recibidas por el gobierno mexicano desde hace casi un año han sido “parciales e insuficientes”.

Godoy señaló que los recientes reportajes periodísticos y el reconocimiento del FBI sobre su participación en el operativo contradicen la versión sostenida por Ken Salazar desde agosto de 2024, cuando aseguró que la captura de Zambada había sido una operación entre grupos criminales y que ni el gobierno estadounidense ni sus agencias habían intervenido.

“Frente a este escenario, de confirmarse que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada y ejecutada por el FBI para secuestrar a una persona de nacionalidad mexicana y encarcelarla en otro país, estamos ante tres situaciones graves: una violación al derecho mexicano e internacional, un pacto realizado al margen de la ley y una mentira de un diplomático estadounidense”, afirmó.

La FGR acusa a Salazar de actuar con falsedad

Durante la ronda de preguntas, Ernestina Godoy fue cuestionada sobre si las declaraciones de Ken Salazar podrían derivar en una investigación en su contra.

La fiscal respondió que las manifestaciones del ex embajador “resultan falsas” frente a la información que hoy se conoce sobre la participación del FBI y sostuvo que el diplomático incumplió las obligaciones previstas tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“Lo que se le reprocha es que se condujo con falsedad y violentó el marco regulatorio de la diplomacia internacional”, afirmó.

No obstante, la FGR aclaró que los embajadores cuentan con inmunidad diplomática, por lo que las eventuales consecuencias no serían de carácter penal, sino las previstas por el derecho internacional para el Estado al que representan.

La Fiscalía también dio a conocer nuevos detalles sobre las investigaciones que mantiene abiertas en México relacionadas con la captura de Zambada.

De acuerdo con la dependencia, actualmente existen siete carpetas de investigación que abarcan el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio del ex rector Héctor Melesio Cuén, la desaparición de dos escoltas del capo y la presunta alteración de la escena del crimen.

Como parte de esas indagatorias, la institución informó que ha realizado 153 entrevistas ministeriales, elaborado 124 dictámenes periciales y ejecutado numerosos actos de investigación.

Asimismo, aseguró que se logró identificar el lugar donde fue privado de la libertad Zambada, la pista desde donde despegó la aeronave que lo trasladó a Estados Unidos y al piloto que la condujo, además de establecer que dicha pista operaba sin autorización.

La fiscal agregó que en México existen actualmente 32 investigaciones activas contra Zambada, lo que, dijo, sustenta la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

Estados Unidos mantiene información “parcial e insuficiente”

Godoy aseguró que las autoridades estadounidenses han obstaculizado parte de las investigaciones mexicanas.

Recordó que, cuando personal de la FGR acudió en agosto de 2024 a inspeccionar la aeronave utilizada para trasladar a Zambada en El Paso, Texas, agentes del FBI impidieron el acceso pleno a la diligencia, no permitieron tomar fotografías y tampoco proporcionaron información sobre la identidad del piloto, limitándose a informar que éste había solicitado ser deportado de inmediato a México.

Además, sostuvo que Estados Unidos ha entregado datos “falsos o imprecisos” sobre la identificación de la aeronave.

El fiscal de Asuntos Internacionales informó que la dependencia ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia para insistir en la entrega de información relacionada con el caso y que este mismo miércoles presentó una nueva solicitud, a través de la representación de la FGR en Washington, para obtener datos sobre la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y eventual encubrimiento del operativo.

La FGR vincula el caso con Ovidio Guzmán

Durante la conferencia, Ernestina Godoy también planteó una nueva hipótesis sobre el origen del operativo.

La fiscal señaló que la incorporación de Ovidio Guzmán al programa de testigos protegidos de Estados Unidos, el cambio en sus medidas cautelares, la recepción de 17 de sus familiares en ese país y el secuestro de Zambada ocurrieron con pocos días de diferencia, por lo que consideró que existe una posible relación entre esos acontecimientos.

“Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares y las organizaciones delictivas involucradas, que guardan una relación”, afirmó.

Respecto a la investigación iniciada en México tras las acusaciones formuladas por fiscales estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve ex funcionarios estatales, la FGR informó que la carpeta continúa abierta, aunque hasta el momento no ha encontrado elementos suficientes para formular imputaciones.

“Hemos realizado entrevistas, recibido informes y seguimos recabando pruebas. Hasta ahora no se ha presentado ninguna situación trascendente”, señaló la Fiscalía.