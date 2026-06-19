Caso Guardería ABC: Sheinbaum pide a la FGR explicar alcance del fallo de la Corte sobre la imprescriptibilidad de los delitos

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que solicitará a la Fiscalía General de la República que informe las implicaciones de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que no prescriben los delitos vinculados al caso de la Guardería ABC, y sostuvo que el fallo refleja una nueva etapa del Poder Judicial tras la reforma judicial.

Las declaraciones fueron realizadas este viernes durante su conferencia matutina, en respuesta a cuestionamientos sobre los alcances de la resolución emitida un día antes por el máximo tribunal en el caso del incendio ocurrido en la Guardería ABC.



Solicitud de informe a la FGR sobre el alcance del fallo

En su intervención, Sheinbaum indicó que pedirá a la FGR que detalle públicamente lo que implica la decisión judicial.

Dijo: “Vamos a pedirle a la fiscal (Ernestina Godoy) que haga un comunicado de qué significa esto”, en referencia a la resolución de la Corte que, según expuso, “en efecto resolvió que no prescribiera el delito”, una determinación que señaló había sido solicitada por madres y padres de las víctimas.

Añadió que la resolución “habla de una nueva Corte (...) que es histórica realmente”, y atribuyó el criterio adoptado a una mayor sensibilidad de las ministras y ministros.

En ese sentido, afirmó: “Qué bueno que la Corte tome en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso”, y sostuvo que se trata de un cambio respecto de etapas anteriores del Poder Judicial.

También planteó que las decisiones de los integrantes del máximo tribunal deben entenderse en el marco de su autonomía. Afirmó que la resolución “es algo bueno y es gracias al cambio en el Poder Judicial”, y agregó que sin ese cambio “de otra manera nunca hubiera ocurrido”.

Respecto a la función del Tribunal Constitucional, Sheinbaum subrayó que corresponde a la Corte garantizar el cumplimiento de la Constitución y la igualdad ante la ley.

Expresó: “Esa es la función de la Corte, que se cumpla la Constitución, lo que dice la Constitución, y no que haya un favoritismo para un lado o para otro, sino como bien decía Juárez: Todos somos iguales ante la ley”.



Resolución de la SCJN y efectos del caso Guardería ABC

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría de votos, que los delitos relacionados con el caso de la Guardería ABC son imprescriptibles al tratarse de violaciones graves a derechos humanos.

De acuerdo con la determinación del máximo tribunal, la acción penal contra el ex funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social vinculado al caso no tiene límite de tiempo para su persecución.

No obstante, el pleno rechazó una propuesta que buscaba establecer de manera general la imprescriptibilidad en todos los casos que involucren afectaciones a menores de edad, al considerar que la prescripción debe analizarse de forma excepcional y caso por caso.

La discusión también incluyó diferencias entre las y los integrantes del pleno sobre el alcance jurídico de la decisión, particularmente respecto a la aplicación del derecho penal internacional y la definición de violaciones graves a derechos humanos.

Tras la resolución, el expediente fue devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que emita una nueva determinación conforme a los lineamientos de la Corte.