El asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena en 1985 marcó el fin de la diplomacia discreta y dio inicio a la era de la intervención directa, la desconfianza institucional y la militarización en el combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos.
Antes de 1985, Washington toleraba en gran medida la estrategia del Gobierno mexicano con los cárteles de la droga, entre ellos el de Guadalajara, que dirigían Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quienes se convirtieron en protagonistas del emblemático caso.
El fin de la confianza
Hasta ese momento, Estados Unidos dependía de las agencias de inteligencia y seguridad mexicanas, como la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para operar en territorio nacional.
Al descubrirse que altos mandos policiales y funcionarios mexicanos habían protegido a los capos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, Washington dejó de confiar de lleno en las instituciones de justicia mexicanas.
El Gobierno de Ronald Reagan lanzó la Operación Intercepción II, cerrando prácticamente la frontera sur con inspecciones exhaustivas vehículo por vehículo.
El bloqueo asfixió el comercio bilateral durante días y obligó al Gobierno de Miguel de la Madrid a actuar bajo presión económica directa.
La Operación Leyenda
Ante la lentitud y las obstrucciones del sistema judicial mexicano, la DEA lanzó la Operación Leyenda, la investigación más grande en su historia hasta entonces, desplegando agentes en México sin esperar autorización formal para cada movimiento.
En 1990, agentes estadounidenses pagaron a cazarrecompensas mexicanos para secuestrar en Guadalajara al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Camarena durante las sesiones de tortura, y trasladarlo ilegalmente a Texas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, que avaló en 1992 la validez del juicio pese al secuestro, sentando un precedente de acción unilateral y extraterritorial que tensó la soberanía mexicana durante décadas.
La presión de Washington forzó al Estado mexicano a disolver la corrupta Dirección Federal de Seguridad y a capturar a los líderes históricos del Cártel de Guadalajara.
Sin embargo, al romper el control centralizado que existía sobre el negocio ilícito, el cual recaía sobre el Cártel de Guadalajara, hubo una fragmentación en organizaciones regionales más violentas, como los cárteles de Tijuana, Sinaloa y Juárez.
<br /> El proceso de “certificación”
A partir de 1986, el Congreso de Estados Unidos instauró un mecanismo anual mediante el cual el presidente estadounidense debía “certificar” si países productores o de tránsito como México cooperaban plenamente en la lucha antidrogas.
Si un país era “descertificado”, perdía ayuda económica, préstamos de organismos internacionales y enfrentaba sanciones comerciales.
El combate al narcotráfico dejó de ser un tema de cooperación policial para convertirse en una herramienta de presión política y subordinación diplomática.
La cúpula del Cártel de Guadalajara
Rafael Caro Quintero fue señalado como el principal autor intelectual y material del crimen, motivado por la venganza tras el operativo militar que destruyó su megacultivo de mariguana en el rancho El Búfalo en noviembre de 1984.
Convencido de que Camarena había filtrado la ubicación exacta de los plantíos, Caro Quintero ordenó su secuestro en Guadalajara el 7 de febrero de 1985 y supervisó personalmente los interrogatorios y las sesiones de tortura para averiguar qué tanta información poseía la DEA sobre sus operaciones y sus vínculos con políticos mexicanos.
Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, actuó como coautor en la planificación del secuestro y participó en la retención e interrogatorio del agente estadounidense dentro de la casa de seguridad en Guadalajara.
Como figura veterana del Cártel de Guadalajara, Fonseca Carrillo respaldó la decisión de secuestrar a Camarena para obtener datos sobre los informantes de la agencia antidrogas; aunque posteriormente argumentó en su defensa que su intención original no era asesinarlo.
Los peritajes judiciales determinaron que estuvo presente durante las golpizas que provocaron la muerte del agente y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, desempeñó el rol de estratega político y financiero.
Si bien mantuvo mayor distancia de las torturas físicas en comparación con sus socios, avaló la operación dentro de la cúpula del cártel.
Además, utilizó su extensa red de corrupción para encubrir el crimen. Gracias a sus nexos directos con altos mandos de la DFS y funcionarios gubernamentales, Félix Gallardo facilitó la impunidad posterior al homicidio.
Lo que incluyó la fuga inicial de Caro Quintero hacia Costa Rica y el ocultamiento de los cuerpos en el rancho El Mareño, en Michoacán, para simular un enfrentamiento ajeno a la organización.