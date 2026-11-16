El asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena en 1985 marcó el fin de la diplomacia discreta y dio inicio a la era de la intervención directa, la desconfianza institucional y la militarización en el combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos.

Antes de 1985, Washington toleraba en gran medida la estrategia del Gobierno mexicano con los cárteles de la droga, entre ellos el de Guadalajara, que dirigían Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quienes se convirtieron en protagonistas del emblemático caso.



El fin de la confianza

Hasta ese momento, Estados Unidos dependía de las agencias de inteligencia y seguridad mexicanas, como la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para operar en territorio nacional.

Al descubrirse que altos mandos policiales y funcionarios mexicanos habían protegido a los capos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, Washington dejó de confiar de lleno en las instituciones de justicia mexicanas.

El Gobierno de Ronald Reagan lanzó la Operación Intercepción II, cerrando prácticamente la frontera sur con inspecciones exhaustivas vehículo por vehículo.

El bloqueo asfixió el comercio bilateral durante días y obligó al Gobierno de Miguel de la Madrid a actuar bajo presión económica directa.



La Operación Leyenda

Ante la lentitud y las obstrucciones del sistema judicial mexicano, la DEA lanzó la Operación Leyenda, la investigación más grande en su historia hasta entonces, desplegando agentes en México sin esperar autorización formal para cada movimiento.

En 1990, agentes estadounidenses pagaron a cazarrecompensas mexicanos para secuestrar en Guadalajara al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Camarena durante las sesiones de tortura, y trasladarlo ilegalmente a Texas.

El caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, que avaló en 1992 la validez del juicio pese al secuestro, sentando un precedente de acción unilateral y extraterritorial que tensó la soberanía mexicana durante décadas.

La presión de Washington forzó al Estado mexicano a disolver la corrupta Dirección Federal de Seguridad y a capturar a los líderes históricos del Cártel de Guadalajara.

Sin embargo, al romper el control centralizado que existía sobre el negocio ilícito, el cual recaía sobre el Cártel de Guadalajara, hubo una fragmentación en organizaciones regionales más violentas, como los cárteles de Tijuana, Sinaloa y Juárez.