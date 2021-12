Casos de Ómicron están en 4 estados, Sinaloa es uno; 70% de ellos no estaban vacunados: López-Gatell

MÉXICO._ El Subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer este martes que 23 casos han sido identificados con la variante Ómicron en México, de los cuales, 16 están en la capital del país, seis en el Estado de México, uno en Sinaloa y otro en Tamaulipas.

Esta cifra contrasta con la del último reporte de Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), en el cual se registran 25 casos de esta variante del coronavirus en el país, no obstante, de manera oficial las autoridades de salud mexicanas sólo han confirmado 23.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el funcionario destacó que hasta el momento los casos reportados con Ómicron han tenido síntomas leves, por lo que no han requerido de hospitalización.

“Ninguno ha sido hospitalizado por cuestión de salud. El único ha sido el caso inicial que anunciamos hace un par de semanas que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos. La persona por supuesto ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso”, indicó.

Además, López-Gatell precisó que el 70 por ciento de quienes han sido identificados con la variante Ómicron no fueron vacunados contra el Covid-19, por ello, reiteró el llamado a que las personas acudan a inmunizarse si les falta el esquema primario o el refuerzo.

“Esto nos lleva a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de Covid es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de Covid en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de Covid son quienes no han sido vacunados”, explicó.