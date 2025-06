Catean rancho de ‘El Barbas’, presunto líder del CJNG en Zitácuaro

Elementos del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República aseguraron el viernes 20 de junio al menos 10 vehículos, armas de grueso calibre y municiones de diversos calibres, en un rancho ubicado en Zitácuaro, que supuestamente pertenecía a William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en dicha región colindante con el Estado de México.

Varios de los vehículos asegurados en el supuesto rancho de “El Barbas” estaban rotulados en las puertas con las siglas del citado cártel liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, y otra leyenda que decía: “CJNG Fuerzas Especiales Zitácuaro”.

“Aseguramos en Zitácuaro 10 vehículos, 4 granadas, 5 armas largas, 525 cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, equipo táctico, un kilo de cocaína y un kilo de marihuana, durante un operativo coordinado con la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía de Michoacán”, detalló la SSP Michoacán en su página de Facebook.

“En el municipio, mantenemos en operación el despliegue interinstitucional que abarca el Centro, accesos y salidas a la demarcación, así como la zona serrana para salvaguardar a la población y preservar el orden”.

Ello ocurrió un día después de que se registraran enfrentamientos en calles del centro de dicho municipio michoacano, en el cual murió un niño de 5 años de edad, mientras que su madre, de 25 años, y sus hermanos, de 4 y 10 años de edad, resultaron heridos cuando se trasladaban en un vehículo marca Volkswagen, modelo Jetta, color rojo.

La jornada de violencia incluyó múltiples balaceras, incendios de vehículos y ataques a tiendas de conveniencia. Ante ello, habitantes se atrincheraron en sus casas y negocios. En una escuela primaria, un video captó la angustia de una maestra que pidió a sus alumnos resguardarse de las rafagas de balas, tirándose al suelo.

El viernes, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, prometió la captura de los responsables de los ataques ocurridos en Zitácuaro.

“Los tenemos ubicados y los vamos a capturar”, advirtió el Mandatario michoacano, quien fue capturado por periodistas durante un evento público llevado a cabo en la capital de la entidad.

Ramírez Bedolla detalló que por estos crímenes se señalaba directamente a un grupo delincuencial, que dijo, estaba plenamente identificado y su líder contaba con órdenes de aprehensión a nivel estatal y federal.

“Se tiene ubicado el grupo delincuencial perfectamente. Su cabecilla tiene orden de aprehensión, son generadores de violencia. Se dedican a acciones totalmente ilegales y los vamos a capturar. Estamos por [...] no es la primera vez que este grupo delincuencial atenta contra la población, eso no se vale. La aberración, tenemos ubicados a las personas que forman este grupo delincuencial. Estoy seguro que se va a detener y no va a quedar impune, que los vamos a capturar”, insistió.

El Gobernador calificó como doloroso el deceso del niño y lamentó que la familia fuera alcanzada por las balas mientras viajaba en su automóvil.

Precisó que su administración ya brindaba atención a la madre, quien estaba siendo atendida en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, ubicado en Morelia, mientras sus otros dos hijos estaban fuera de peligro.

El Mandatario estatal atribuyó que los hechos delictivos fueron una reacción violenta a cateos de inmuebles utilizados para actividades ilícitas por parte de este grupo criminal.

“Todo indica que son inmuebles de un grupo delincuencial. Esto generó una reacción muy violenta con ataque a civiles”, enfatizó.

También informó que se restableció el orden en Zitácuaro y municipios aledaños, tras la intervención coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSP estatal y la Policía Municipal.

El mismo día, el Presidente Municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, admitió que su gobierno estaba rebasado por el crimen en la región, por lo que pidió el reforzamiento de la seguridad de fuerzas estatales y federales.

“Sobre los acontecimientos lamentables, tristes, violentos, indignantes que vivimos el día de ayer, una jornada totalmente sorpresiva, un día sumamente largo, un día muy triste para todos, de igual manera habrá otra declaración de luto por el fallecimiento de un menor, es la información que tengo, una familia fue atacada el día de ayer por un establecimiento y pues el Gobierno de Zitácuaro manifiesta su profunda preocupación, hemos sido rebasados”, dijo durante una conferencia de prensa.

“También sé que esto no es propio de Zitácuaro, no es una justificación, pero lo vuelvo a repetir, estos acontecimientos rebasan el Gobierno Municipal de Zitácuaro. Soy un promotor de la paz y seguiré promoviendo la paz, pero pediré que haya acciones contundentes para que todo esto obtenga resultados y sobre todo hacia el futuro la gente de Zitácuaro se vea siempre protegida y atendida”.

El Alcalde agregó que venía de una reunión con las autoridades federales donde se pidió establecer las líneas de trabajo y sean ellas quienes dirijan los esfuerzos por la seguridad del municipio.

“Haré todo lo posible y necesario, ayer salí a las calles, caminé, lo hice durante un ejercicio de unas 7 horas ininterrumpidas, estuve en escuelas y haré todo lo que humanamente sea posible porque nuestra gente se sienta lo más protegida y lo más segura y pronto regrese la paz y la tranquilidad”, apuntó.

“El día de ayer también hablé con el Gobernador del Estado y le pedí que se refuerce con toda intensidad, tengo conocimiento de que estuvo acá el Ejército Mexicano, el coronel de la 21 Zona Militar y todo el aparato de seguridad, hoy en esta reunión que hemos sostenido también la Guardia Nacional estará redoblando los esfuerzos y habrá una presencia aún más destacada”.