$!Cateo en San Luis Potosí deja nueve detenidos por robo al autotransporte

En la diligencia participaron elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, de la SSPC, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva con presencia en la región.

Nueve personas fueron detenidas durante el cumplimiento de una orden de cateo ejecutada en un inmueble de San Luis Potosí relacionado con el robo al autotransporte federal, informó el 5 de octubre Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La acción derivó de trabajos de investigación previos, según la información difundida por el titular de la SSPC.

El aseguramiento incluyó 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

Los nueve detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

El equipo de inhibición localizado en el inmueble corresponde a la tecnología empleada por grupos delictivos para bloquear las señales de los dispositivos de rastreo satelital instalados en tractocamiones y en la carga, con el fin de impedir su localización una vez consumado el robo.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, señaló García Harfuch.

Agradeció la colaboración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de las autoridades de San Luis Potosí, y afirmó que el trabajo coordinado continuará para proteger al sector transportista y fortalecer la seguridad en las carreteras del País.

La carretera federal 57 constituye uno de los principales corredores logísticos de México, al comunicar el centro del país con la frontera con Estados Unidos.

Representantes del sector del autotransporte han advertido respecto a los riesgos que persisten en distintos tramos de esa vía, particularmente a su paso por territorio potosino.

Según datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, los alimentos y las bebidas concentraron el 30 por ciento de los robos al autotransporte durante el segundo trimestre de 2026, lo que los coloca como el principal botín de las organizaciones dedicadas a este delito.