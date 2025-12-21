CDMX alcanza $480 millones en acuerdos reparatorios por explosión de pipa de gas en La Concordia, Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México ha concretado 143 acuerdos reparatorios, por un monto total de 480 millones de pesos, con víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este domingo la presentación de avances en la atención a víctimas. “Se trata de una cifra histórica de reparación de daños; de los 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, 90 por ciento –429 millones– ya han sido pagados a las familias afectadas, el resto se encuentra muy cerca de ser solventado”, dijo en rueda de prensa.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento señaló que todo ha sido a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”; además, aseguró que el gobierno entregó 40 mil pesos a las familias de las víctimas, para cubrir gastos inmediatos.

“El Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo de atención y rescate, movilizamos a más de mil 400 servidoras y servidores públicos, bomberos, policías, brigadistas, personal de protección civil, personal de emergencias, médicos, paramédicos y otros especialistas”, detalló Clara Brugada.

Agradeció el apoyo solidario de los subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Instituto Nacional de Rehabilitación) para brindar atención integral a todas y todos los que resultaron heridos, sin importar su condición como derechohabientes.