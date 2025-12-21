CDMX alcanza $480 millones en acuerdos reparatorios por explosión de pipa de gas en La Concordia, Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México ha concretado 143 acuerdos reparatorios, por un monto total de 480 millones de pesos, con víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este domingo la presentación de avances en la atención a víctimas. “Se trata de una cifra histórica de reparación de daños; de los 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, 90 por ciento –429 millones– ya han sido pagados a las familias afectadas, el resto se encuentra muy cerca de ser solventado”, dijo en rueda de prensa.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento señaló que todo ha sido a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”; además, aseguró que el gobierno entregó 40 mil pesos a las familias de las víctimas, para cubrir gastos inmediatos.
“El Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo de atención y rescate, movilizamos a más de mil 400 servidoras y servidores públicos, bomberos, policías, brigadistas, personal de protección civil, personal de emergencias, médicos, paramédicos y otros especialistas”, detalló Clara Brugada.
Agradeció el apoyo solidario de los subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Instituto Nacional de Rehabilitación) para brindar atención integral a todas y todos los que resultaron heridos, sin importar su condición como derechohabientes.
Nuevas medidas preventivas
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México recalcó las modificaciones al reglamento de tránsito que endurecen las reglas de circulación de vehículos que transporten materiales peligrosos, así como el desarrollo de una aplicación para que la ciudadanía reporte cualquier infracción a los lineamientos de tránsito.
Anunció también, en memoria de Alicia Matías Teodoro, la instauración de un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano para actuaciones heroicas. Alicia Matías Teodoro falleció por proteger a su nieta durante la explosión de la pipa.
¿Qué pasó en el Puente de La Concordia?
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la causa del accidente que ocasionó la volcadura y explosión de una pipa en las inmediaciones del Puente de la Concordia fue por probable exceso de velocidad del conductor.
La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, explicó el pasado 13 de septiembre que la explosión se originó por la fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, tras impactarse contra el pavimento y un muro. “No se identificó ningún bache ni pavimentación posterior en ese tramo”, precisó.
La explosión ocurrió alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre luego de que la pipa de gas LP con capacidad de 49 mil 500 litros se volcó mientras circulaba por calzada Ignacio Zaragoza.