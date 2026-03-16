CDMX confirma segunda muerte por sarampión; se trata de una bebé de siete meses que no estaba vacunada

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, confirmó el segundo fallecimiento por sarampión en la capital del país. Se trata de una niña de siete meses que presentó complicaciones por neumonía.

De acuerdo con la funcionaria, la menor no tenía antecedentes de vacunación, al igual que el 69 % de los casos positivos del virus.

“Es una niña de 7 meses que tuvo sepsis, neumonía, y el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión, no estaba vacunada”, precisó.

“Por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo en la Ciudad de México para acercar las vacunas a todas partes, invitando a todas las personas a completar los esquemas de vacunación de los niños y las niñas. Acordarnos que necesitamos dos dosis antes de los 13 años y para las personas entre 13 y 49 años que no saben si se vacunaron o que no se acuerdan o que tienen duda”, indicó Gasman.

En la Ciudad de México se tienen hasta la fecha 576 casos confirmados de sarampión, dos defunciones confirmadas y una muerte más en proceso de investigación.

Además, se han aplicado 1.8 millones de vacunas contra el sarampión desde el 8 de febrero de 2025, cuando inició la campaña masiva de vacunación.

Según el último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México suman 35 decesos por sarampión.

Vacunación por sarampión

La vacunación de niñas y niños de 6 meses a 12 años se mantiene como una prioridad, ya que se trata del grupo que requiere mayor protección para evitar contagios y reducir las cadenas de transmisión. Por ello, se exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

La vacunación está dirigida principalmente a:

- Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con alguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

- Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis.