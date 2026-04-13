$!CDMX firma pacto contra la extorsión en medio de repunte del delito: denuncias se disparan 265% en un año

Mientras el gobierno capitalino firmó este lunes el Pacto contra la Extorsión, autoridades judiciales y de seguridad reconocieron que el delito sigue creciendo en la Ciudad de México, con aumentos de más de 260% en el último año y un nuevo repunte en el arranque de 2026, según cifras oficiales.

En un acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, empresarios y organizaciones civiles, el gobierno local presentó el acuerdo como un esfuerzo de coordinación para contener uno de los delitos prioritarios de su administración.

Durante el evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez, informó que cada mes se celebran alrededor de 400 audiencias por extorsión, lo que se traduce en unas 100 personas procesadas y en prisión mensualmente, es decir, cerca de 1,200 al año.

Brugada sostuvo que su administración aplicará una política de “tolerancia cero” frente a la extorsión y adelantó que se alista una reforma para que este delito sea considerado grave, con el objetivo de endurecer las sanciones y evitar que los responsables enfrenten sus procesos en libertad.

El pacto, que suma a cámaras empresariales, organizaciones civiles, representantes religiosos e instituciones académicas, busca fortalecer la coordinación institucional y social para prevenir, investigar y sancionar este delito.