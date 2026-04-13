$!CDMX firma pacto contra la extorsión en medio de repunte del delito: denuncias se disparan 265% en un año

Mientras el gobierno capitalino firmó este lunes el Pacto contra la Extorsión, autoridades judiciales y de seguridad reconocieron que el delito sigue creciendo en la Ciudad de México, con aumentos de más de 260% en el último año y un nuevo repunte en el arranque de 2026, según cifras oficiales.
En un acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, empresarios y organizaciones civiles, el gobierno local presentó el acuerdo como un esfuerzo de coordinación para contener uno de los delitos prioritarios de su administración.
Durante el evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez, informó que cada mes se celebran alrededor de 400 audiencias por extorsión, lo que se traduce en unas 100 personas procesadas y en prisión mensualmente, es decir, cerca de 1,200 al año.
Brugada sostuvo que su administración aplicará una política de “tolerancia cero” frente a la extorsión y adelantó que se alista una reforma para que este delito sea considerado grave, con el objetivo de endurecer las sanciones y evitar que los responsables enfrenten sus procesos en libertad.
El pacto, que suma a cámaras empresariales, organizaciones civiles, representantes religiosos e instituciones académicas, busca fortalecer la coordinación institucional y social para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Sin embargo, el pacto se firma en un contexto que dista de la estabilización del delito.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión en la Ciudad de México registró un crecimiento abrupto en el último año. Mientras que en 2024 se contabilizaron 473 carpetas de investigación, en 2025 la cifra se disparó a 1,728 casos. Esto implica un aumento de 1,255 denuncias adicionales, es decir, un incremento de 265% en apenas doce meses.
Lejos de contenerse, la tendencia no solo se mantiene, sino que se acelera en 2026. En el primer bimestre del año ya se observa un nuevo salto: entre enero y febrero de 2024 se registraron 70 casos; en el mismo periodo de 2025 fueron 92; y para 2026 la cifra alcanzó 248 denuncias.
En términos comparativos, esto representa un aumento de 169% respecto al mismo periodo del año anterior y de 254% frente a 2024.
El dato es relevante porque no se trata únicamente de un crecimiento acumulado en el tiempo, sino de un repunte reciente, concentrado en los meses más actuales, lo que sugiere que el delito mantiene una dinámica de expansión. Es decir, el incremento no pertenece sólo al pasado inmediato —el salto de 2024 a 2025—, sino que continúa en el presente, justo cuando las autoridades anuncian nuevas estrategias para su contención.
Este comportamiento refuerza la lectura de que la extorsión se ha consolidado como un delito en expansión en la capital, con una curva ascendente que, al menos hasta el arranque de 2026, no muestra señales de desaceleración.
El acuerdo firmado este lunes no es una acción aislada, sino parte de una serie de estrategias que el gobierno capitalino ha venido anunciando desde 2025 para enfrentar la extorsión, incluyendo operativos, campañas y reformas legales.