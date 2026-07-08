Ceci Flores denuncia revictimización de autoridades de Sinaloa tras hallazgo de restos óseos

La activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó al personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa de revictimizarla durante una jornada de rastreo en la región de Cubiri de Portelas, Sinaloa.

La buscadora aseguró que los restos óseos localizados corresponden a un ser humano, luego de que, según denunció, funcionarios de la dependencia pusieron en duda su hallazgo al afirmar sin sustento que se trataba de restos de un animal.

A través de su cuenta en la red social X, Flores relató que el colectivo llegó a la zona luego de recibir una llamada anónima que derivó en un hallazgo positivo.

Detalló que, tras excavar más de un metro de profundidad, y con base en la experiencia acumulada durante 11 años de búsqueda de su propio hijo desaparecido, sostiene que se trata de una osamenta humana.

La madre buscadora señaló que, durante la diligencia, fue objeto de un trato que calificó como falto de sensibilidad por parte del personal de la Comisión de Búsqueda de la zona norte de Sinaloa, quienes, según denunció, intentaron limitar la jornada de campo por razones de horario y solicitaron que el resto localizado fuera cubierto nuevamente tras la excavación.

“Durante la diligencia fuimos revictimizados, ofendidos y tratados con falta de sensibilidad, al grado de poner en duda nuestra experiencia y los años de lucha que hemos acumulado en la búsqueda de nuestros seres queridos, al afirmar, sin el debido sustento, que los restos localizados correspondían a un animal”, escribió.

La activista defendió la legitimidad del conocimiento adquirido por los colectivos de familias buscadoras a partir del dolor y el trabajo de campo sostenido durante años.

“Merece ser escuchada, respetada y tomada en cuenta”, sostuvo respecto a la experiencia de las madres y padres que participan en labores de rastreo.

Flores subrayó que las familias buscadoras no sujetan su labor a horarios laborales.

“Las familias buscadoras no tenemos hora de salida cuando salimos al campo. Mientras exista la posibilidad de encontrar un indicio, un resto o cualquier evidencia que nos acerque a nuestros desaparecidos, seguiremos trabajando. Nosotros no buscamos por obligación laboral ni cumplimos un horario de oficina; buscamos por amor, por necesidad y por el derecho que tenemos de encontrar a quienes nos fueron arrebatados”, asentó.

La líder de Madres Buscadoras de Sonora pidió al Gobierno de Sinaloa y a Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, atender el caso y brindar capacitación al personal de la dependencia en materia de derechos humanos, atención a víctimas y trato digno hacia los colectivos de búsqueda.

“Exigimos respeto, sensibilidad y profesionalismo. No buscamos objetos; buscamos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y a todos nuestros seres queridos desaparecidos. Nuestra lucha continuará hasta encontrarles. Ninguna actitud de indiferencia, revictimización o descalificación detendrá la fuerza de quienes buscamos con el corazón. ¡Hasta encontrarles!”, finalizó.