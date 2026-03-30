Ceci Flores espera confirmación de ADN sobre restos hallados en Hermosillo

La madre buscadora Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que los estudios periciales realizados sobre los restos óseos localizados cinco días antes en Hermosillo, Sonora, aún no han producido un perfil genético concluyente que confirme si los huesos corresponden a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019.

Flores Armenta sostuvo dos reuniones con el Fiscal de Justicia de Sonora, así como con personal especializado en genética y la dirección de servicios periciales, tras las cuales emitió un comunicado a medios de comunicación.

El hallazgo ocurrió el 24 de marzo de 2026 en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, en Hermosillo, donde los restos se encontraban dispersos en una zona amplia y de difícil acceso.

Según lo explicado por las autoridades, las condiciones en las que fueron localizados los restos —derivadas del tiempo que permanecieron expuestos— complicaron la obtención de un perfil genético concluyente.

La fundadora del colectivo precisó que los huesos presentan un alto grado de desgaste y descalcificación.

”Las autoridades nos han explicado que, debido al tiempo en que los restos estuvieron expuestos, las condiciones en las que fueron encontrados han dificultado la obtención de un perfil genético concluyente”, señaló Flores Armenta en sus redes sociales.

Hasta la fecha del comunicado no se habían obtenido resultados positivos de ADN que permitieran confirmar oficialmente la identidad de los restos; sin embargo, se presumía que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda Rocha.

Las autoridades indicaron que el procedimiento requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más.

“De verdad están muy, muy desgastados”, afirmó la activista respecto a las condiciones de los huesos.

La madre buscadora subrayó que los fragmentos recuperados no alcanzan siquiera la mitad del cuerpo de su hijo, por lo que anunció que continuará la búsqueda de los restos restantes.

“No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró. Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo”, declaró.

En un video difundido en sus redes sociales también relató la dificultad del terreno.

”Solo pude abrazar un puño de huesos”, dijo, al describir las condiciones del lugar donde se realizó el hallazgo.

Flores Armenta reiteró su disposición a esperar los resultados oficiales sin que ello representara un desgaste adicional en su proceso de duelo.

”He esperado casi siete años, unos días más no deben desgastar mi vida”, expresó.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y continúa con los estudios periciales necesarios para establecer la identidad de los restos.

En su comunicado, la familia agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación, y aseguró que informará conforme existan avances oficiales.

Marco Antonio Sauceda Rocha desapareció en 2019, lo que convirtió a Cecilia Flores Armenta en una de las voces más reconocidas del movimiento de búsqueda de personas desaparecidas en México.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que ella fundó, ha localizado a lo largo de los años cientos de restos en fosas clandestinas y sitios de exterminio en esa entidad y en otras regiones del País.