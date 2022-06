Celebra el Presidente de México triunfo del líder de izquierda Gustavo Petro en Colombia

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no lo podía negar y que estaba muy contento por el triunfo de Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia para el periodo del 2022 al 2026, luego de tres intentos para llegar a dicho cargo.

Dijo que como una forma de festejarlo, pondría la canción “La pollera colorá”, en la versión de la cantante Margarita, La Diosa de la Cumbia.

“Vamos a escuchar cumbia por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto, no lo puedo ocultar, yo estoy contento [...] porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, America Latina y el Caribe. Hubo así como un esplendor de Gobiernos progresistas en América Latina, por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo”, afirmó.

“Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían Gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico”, comentó, quien aclaró que su felicitación al actual Mandatario estadounidense, Joseph Biden, respecto a la de Petro Urrego, fue distinta porque en ese momento aún no había resultados definitivos en Estados Unidos.

“Muy importante, es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al Presidente Biden, son cosas distintas. Todavía no estaban los resultados, había un recuento de votos y cuando ya lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el Presidente actual”, explicó López Obrador, quien celebró el triunfo del colombiano en Palacio Nacional con una cumbia de “La Diosa de la Cumbia”, a quien también agradeció porque fue de las únicas que aceptó sus invitaciones a cantar en el Zócalo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Un saludo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo. Voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no, está Margarita la ‘Reina de la Cumbia’, que es cumbia mexicana, después la Sonora Dinamita, la que más se conoce en el mundo es la ‘Pollera Colorada’. Además es Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’, que le agradezco mucho porque cuando estábamos en la Oposición ella cantó aquí. Ahora, imagínense el fragmento del Carnaval de Río [de Janeiro] cuando [sean] las elecciones de Brasil, lo contentos que vamos a estar”, dijo.

López Obrador mencionó que ya se comunicó con Petro Urrego, con quien planteó la búsqueda de la integración regional.

“Vamos a trabajar juntos, coincidimos que debe de buscarse la integración de todo el continente y debemos incluir a Canadá y Estados Unidos, inclusión de toda América para formar una región”, adelantó.

“Que podamos complementarnos con recursos naturales, trabajo, una región, todos juntos. Es una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de los pueblos, como fue la Comunidad Europea, que luego se convirtió en Unión Europea, estamos buscando eso [...] Hay muy buenos diplomáticos, políticos en América y debe haber voluntad para no excluir, no unirnos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación”, agregó.

“El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país ‘mojaban en agua bendita su puñal antes de matar’. En 1948, ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán”, escribió, el 19 de junio del 2022, el presidente mexicano, en su cuenta de la red social Twitter.

“El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una revolución popular espontánea y cruel [...] Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó de lo acontecido y expresó: ‘se jodió este país’”, tuiteó López Obrador, quien agregó que el triunfo de Petro Urrego puede ser “el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades”, finalizó.