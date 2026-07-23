Celebran freno a inmobiliaria en Punta de Mita: Semarnat retira concesión en Playa Las Cocinas

Habitantes de Punta de Mita celebraron como un gran logro la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que formaliza la revocación de la concesión en la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) correspondiente a Playa Las Cocinas, en el estado de Nayarit. Para la comunidad, este paso representa una bocanada de esperanza, tras meses de incertidumbre y presión social, aunque advierten que la batalla jurídica y ambiental todavía no ha concluido.
La resolución de la secretaría ocurre tras realizar una revisión técnica, jurídica y administrativa a la concesión de Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) que otorgó la Semarnat en 2004, bajo el folio número DGZF-336/04, a la empresa inmobiliaria Cantiles de Mita S.A. de C.V.
Las obras en Playa Las Cocinas —que incluyeron una escollera de grandes rocas y contemplaban un complejo turístico de lujo— provocaron un fuerte rechazo ciudadano al restringir el acceso a una de las últimas zonas costeras de Punta de Mita que aún era disfrutada por los locales. Esta situación se enmarca en un contexto donde, según denuncian los habitantes, la mayor parte de las playas de la región ha quedado bajo el control de desarrollos inmobiliarios y hoteles.
Efraín López, vecino de Punta de Mita, señaló en entrevista que, si bien este dictamen da formalidad a las expectativas generadas tras anteriores comunicados institucionales, la comunidad mantiene la cautela.
“Sentimos que la batalla aún no termina porque las rocas siguen ahí“, puntualizó al explicar que el dictamen actual aún no detalla la remoción del enrocamiento y los tapetes antisocavamiento colocados en el sitio.
Playa Las Cocinas, entre la esperanza y las incógnitas legales
La revocación de la concesión —fruto de una revisión técnica, jurídica y administrativa tras la visita de expertos federales— constituye uno de los tres frentes jurídicos principales que los pobladores, asesorados por un equipo legal, han impulsado en defensa de Playa Las Cocinas.
Sin embargo, López señaló que entre los habitantes de Punta de Mita persisten las dudas sobre el alcance de esta decisión, pues aún se desconoce qué sucederá con la administración de la zona afectada y el estatus del resto de la franja concesionada, la cual —según denuncian los vecinos— abarca poco más de dos kilómetros.
“Ahora que no la tendrán ellos, ¿quién recibirá la concesión?, ¿qué va a pasar con el resto de la franja de la playa? Tenemos más preguntas que respuestas, pero estamos contentos de que vamos por buen camino, pero queda mucho trabajo por hacer”, comentó.
Entre los pendientes está un recurso “que combate la ilegalidad de las autorizaciones que permitieron las obras”, así como una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que pide expresamente el retiro de las rocas y la restauración de la playa.
Aun con las incógnitas que permanecen, López subrayó que la lucha por Playa Las Cocinas se dará con mayor firmeza, por la revocación de la concesión y porque al fin se cerraron las carpetas de investigación abiertas contra varios de los vecinos que participaron en protestas contra las obras.
Ahora, el proyecto tendrá que replantearse mediante un plan de acción que atienda las afectaciones ambientales identificadas por las autoridades ambientales y la Fiscalía General de la República
La propuesta de restauración de la Semarnat
El plan de restauración de la Secretaría de Medio Ambiente buscará que se promueva la protección de los ecosistemas costeros y el libre tránsito por la playa.
Para ello, la Semarnat propone una evaluación que determine cuál será el mejor procedimiento de restauración que concilie la protección ambiental, la seguridad de la zona y el interés público, sin que exista información sobre los plazos para presentar esta información y definir la ruta a seguir.
En tanto, los vecinos de Punta de Mita evalúan los siguientes pasos de su estrategia por la defensa de la Playa Las Cocinas, además de analizar cómo el logro legal que obtuvieron puede ayudar a otras comunidades que están en lucha por playas libres.
“Nos estamos dando cuenta que muchas personas han estado luchando por sus playas sin que se les tome en cuenta, y ahora, gracias a la cobertura que hubo de este caso, otros están alzando la voz y ya se les está volteando a ver, lo cual nos da mucho gusto, porque no estamos haciendo nada nuevo, pero con perseverancia y unión logramos resultados”, concluyó López.