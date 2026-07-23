Celebran freno a inmobiliaria en Punta de Mita: Semarnat retira concesión en Playa Las Cocinas

Habitantes de Punta de Mita celebraron como un gran logro la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que formaliza la revocación de la concesión en la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) correspondiente a Playa Las Cocinas, en el estado de Nayarit. Para la comunidad, este paso representa una bocanada de esperanza, tras meses de incertidumbre y presión social, aunque advierten que la batalla jurídica y ambiental todavía no ha concluido.

La resolución de la secretaría ocurre tras realizar una revisión técnica, jurídica y administrativa a la concesión de Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) que otorgó la Semarnat en 2004, bajo el folio número DGZF-336/04, a la empresa inmobiliaria Cantiles de Mita S.A. de C.V.

Las obras en Playa Las Cocinas —que incluyeron una escollera de grandes rocas y contemplaban un complejo turístico de lujo— provocaron un fuerte rechazo ciudadano al restringir el acceso a una de las últimas zonas costeras de Punta de Mita que aún era disfrutada por los locales. Esta situación se enmarca en un contexto donde, según denuncian los habitantes, la mayor parte de las playas de la región ha quedado bajo el control de desarrollos inmobiliarios y hoteles.

Efraín López, vecino de Punta de Mita, señaló en entrevista que, si bien este dictamen da formalidad a las expectativas generadas tras anteriores comunicados institucionales, la comunidad mantiene la cautela.

“Sentimos que la batalla aún no termina porque las rocas siguen ahí“, puntualizó al explicar que el dictamen actual aún no detalla la remoción del enrocamiento y los tapetes antisocavamiento colocados en el sitio.