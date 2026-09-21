Celulares quedarán fuera de aulas y recreos desde noviembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir del 3 de noviembre de 2026, los alumnos de primaria y secundaria ya no podrán utilizar teléfonos celulares en las escuelas del País, ni durante las clases ni en el recreo.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, detalló que la disposición se publicaría el 22 de septiembre de 2026 y que, a partir de esa fecha, se otorgaría un mes para realizar asambleas en los planteles e informar a la comunidad escolar sobre la determinación.

“A partir del 3 de noviembre ya no podrán utilizarse como herramienta educativa en la escuela ni en el recreo", afirmó.

Sheinbaum Pardo precisó que los estudiantes podrán llevar el teléfono a la escuela, siempre que permanezca guardado, y que el celular u otras pantallas solo podrán emplearse ante alguna emergencia o por alguna situación particular de las niñas y los niños.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, expresó.

Subrayó que la medida derivó de un acuerdo unánime de las autoridades educativas estatales.

“Las 32 entidades de la República, sus secretarios de Educación Pública tomaron esta decisión, todos, sin excepción”, señaló.

La regulación aplicará en los niveles de primaria y secundaria, y su entrada en vigor quedará precedida por el periodo de asambleas informativas que se desarrollará entre la publicación de la disposición y el inicio de noviembre de 2026.