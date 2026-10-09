CEM entrega al Papa León XIV libro sobre desaparecidos en México

El Papa León XIV recibió en la Santa Sede un libro de más de 200 páginas que reúne rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México, según informó la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El ejemplar, titulado “Un nombre, mil voces”, fue entregado al Pontífice por Ramón Castro Castro, presidente de la CEM.

La publicación concentra testimonios y memorias de familias que continúan la búsqueda de sus seres queridos.

La CEM difundió la entrega a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que el propósito del libro es mantener presentes tanto a las víctimas de desaparición como a quienes no han abandonado su búsqueda.

“En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”, señaló la CEM en su mensaje.

La Iglesia católica en México, junto con la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz, agradeció la participación de las familias y los colectivos que intervinieron en la elaboración de la publicación.

El Diálogo Nacional por la Paz es un esfuerzo impulsado por la Iglesia católica mexicana y organizaciones civiles que busca construir una agenda de pacificación frente a la violencia en el país, con participación de víctimas, académicos y representantes de distintos sectores sociales.