Cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec se realizó con medidas para proteger el inmueble histórico: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el evento organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación en el Alcázar del Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio se realizó conforme a la normatividad vigente, tuvo un costo superior a un millón de pesos cubierto por la organización internacional y se desarrolló con medidas destinadas a garantizar la conservación del inmueble histórico.

La información fue dada a conocer por el instituto mediante una tarjeta informativa difundida este sábado, luego de las discusiones generadas en torno al uso del recinto para una actividad relacionada con la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con el INAH, la actividad tuvo como objetivo promover el patrimonio cultural de México ante más de 200 representantes de distintos países en el contexto de la próxima justa mundialista.

El organismo señaló que el encuentro organizado por la FIFA implicó gastos de organización y pago de derechos superiores al millón de pesos y que se llevó a cabo bajo las disposiciones aplicables para este tipo de espacios patrimoniales.



Promoción cultural rumbo al Mundial

En su posicionamiento, el INAH explicó que la actividad realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec formó parte de las acciones vinculadas a la Copa Mundial de Futbol 2026 y estuvo enfocada en la difusión del patrimonio cultural mexicano.

Según el instituto, al encuentro asistieron más de 200 representantes procedentes de diversos países, quienes participaron en una actividad organizada por la FIFA en uno de los recintos históricos más emblemáticos de la capital del País.

El organismo federal destacó que el Castillo de Chapultepec no solo posee relevancia histórica, sino que también ha albergado encuentros de distinta naturaleza a lo largo de los años.

“Este recinto, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, ha sido también sede de importantes encuentros culturales, académicos y diplomáticos, tanto de carácter nacional como internacional”, señaló.



La explicación de Sheinbaum

Dos días antes del comunicado del INAH, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA había rentado el Castillo de Chapultepec para realizar una cena de gala previa a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina del 18 de junio, la Mandataria explicó que la renta de espacios de este tipo no constituye una práctica reciente y sostuvo que corresponde a las autoridades culturales precisar los montos exactos relacionados con el uso del recinto.

La Presidenta también relató que recibió una invitación para asistir a la cena, aunque decidió no participar en ella. Explicó que únicamente acudió para ofrecer un mensaje de bienvenida en representación del país y que posteriormente se retiró del lugar.



Una visita breve al Castillo

Según lo expresado por Sheinbaum, su presencia en el evento fue limitada y no permaneció en la convivencia posterior.

“Entré al castillo [...] leí una cuartilla que esencialmente decía: ‘Bienvenidos al mejor país del mundo. Aquí siempre son bien recibidos todos y todas’, y me retiré”, comentó durante su conferencia.

La Mandataria también señaló que rechazó la propuesta de que acudiera la totalidad de su gabinete y determinó que únicamente asistieran las titulares de las secretarías de Cultura y de Turismo, por tratarse de las dependencias relacionadas con el recinto y la atención a visitantes.



Encuentro con Gianni Infantino

El mismo 10 de junio, previo a la realización de la cena de gala, Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como con representantes de distintas federaciones y confederaciones de futbol.

A través de redes sociales, la Presidenta informó que el encuentro tuvo como propósito dar la bienvenida a los representantes internacionales que participarían en las actividades previas al Mundial 2026.

En ese mensaje señaló que México se encontraba en la víspera de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y expresó la bienvenida del país a las delegaciones asistentes.