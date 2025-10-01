‘Cero impunidad’: Sheinbaum propondrá eliminar fuero a diputados y senadores

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que incluirá la eliminación del fuero para diputados y senadores en sus propuestas para la reforma electoral, argumentando que dicha figura legal pertenece al pasado.

Este miércoles 1 de octubre, en el marco de su primer año de gobierno, la Mandataria detalló que acudirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para compartir sus ideas, entre las que se incluye “que se elimine el fuero de los diputados y senadores”.

“La Presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero”, declaró.

La Presidenta señaló que esta propuesta será entregada por escrito a la comisión. Además, dijo que se tiene previsto que la reforma electoral se presente formalmente alrededor de febrero del próximo año.

El anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum se enmarcó en las declaraciones de “cero impunidad” de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien dijo el martes, durante su comparecencia en el Senado, que habrá consecuencias para quien incumpla la ley, “trátese de quien se trate”.

Asimismo, la propuesta de la Mandataria ocurrió en medio de la crisis en la que se encuentra el Senador Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez, ex Secretario de Seguridad durante su Gobierno en Tabasco, actualmente detenido, y la polémica por sus ingresos.

“Tiene razón la Secretaria de Gobernación, pero así debe ser, cero impunidad. Se encuentra alguien con un caso de corrupción o un caso de ilegalidad, tiene que presentarse la denuncia y la fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas para poder presentar una orden de aprehensión a través de una carpeta de investigación”, sostuvo.



Sheinbaum enfatiza necesidad de pruebas contra Adán Augusto

Previo al anuncio sobre la eliminación del fuero, Sheinbaum abordó la polémica que involucra al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto.

En defensa de legislador, Sheinbaum insistió en que los delitos en Tabasco disminuyeron durante la administración de Adán Augusto.

“Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra Carlos Merino, siguen bajando y después hay un periodo donde empiezan a subir los delitos”, señaló.

Sheinbaum recordó que, ante ese aumento, el propio Andrés Manuel López Obrador pidió la destitución de Hernán Bermúdez en diciembre de 2023.

“En 2024 se le destituye y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que culminan posteriormente”, añadió.

Respecto a la controversia actual, la Presidenta enfatizó la necesidad de tener pruebas. Aunque reconoció que el desgaste de Adán Augusto se ha originado en los medios e insistió en que, en el caso de corrupción o ilegalidad, debe presentarse la denuncia y la fiscalía tiene que actuar si hay suficientes pruebas.

Sheinbaum indicó que el Senador ya ha manifestado que “va a declarar” si la Fiscalía le pide que lo haga. Sin embargo, fue enfática al afirmar que “hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él”.

Asimismo, rechazó la presión para destituir a Adán Augusto por motivos políticos o mediáticos, argumentando que su administración se aleja del “dedazo”.