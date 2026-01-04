Cerrará en abril la investigación complementaria sobre el presunto autor intelectual del homicidio de Padre Marcelo

Tras el homicidio del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, el equipo legal del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello reveló que se están llevando a cabo labores de inteligencia para la integración de la carpeta de investigación del presunto autor intelectual.

“Se sigue el proceso de investigación, se siguen integrando medios de prueba y entrevistando personas. A finales de abril se cerrará la etapa de investigación complementaria”, afirmaron los defensores, quienes dan acompañamiento a la familia del sacerdote chiapaneco.

Al cierre de esta etapa, el Ministerio Público podrá formular la acusación formal en contra del presunto responsable. Asimismo, las partes podrán presentar pruebas y finalmente se fijará fecha para el comienzo del juicio oral.

Durante su vida, el sacerdote Marcelo Pérez, acompañante de muchas luchas por la tierra, el agua y el territorio, recibió numerosas amenazas y fue perseguido hasta por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que en julio de 2022 emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de las autodefensas El Machete de Pantelhó.

El sacerdote fue asesinado en San Cristóbal de las Casas el 20 de octubre de 2024, tras oficiar una misa. Las grabaciones del C5 de la plazuela del barrio de Cuxtitali de aquella mañana muestran a un hombre acercarse a su carro estacionado, dispararle y escaparse a bordo de una motocicleta manejada por otra persona.

De acuerdo con el CDH Minerva Bello, ninguno de los coautores materiales del homicidio dimensionó la importancia que tenía la figura de Padre Marcelo y no pensaron que, por su relevancia, el caso pronto pasaría de la FGE a la Fiscalía General de la República.