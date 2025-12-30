Certificación externa será condición para reanudar operaciones del Tren Interoceánico, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que se solicitará una certificación internacional externa antes de reabrir la vía del Tren Interoceánico donde ocurrió el descarrilamiento del pasado domingo en Oaxaca, incidente que dejó 13 personas muertas y decenas de hospitalizadas.

El anuncio se produce un día después de que la propia mandataria subrayara que habrá un análisis “con mucho rigor”, incluida la revisión de la caja negra ferroviaria, para determinar las causas del accidente, cuando una locomotora se descarriló y arrastró a cuatro vagones.



Certificación internacional antes de reanudar operaciones

En respuesta a la pregunta sobre si se podría recurrir a organismos internacionales para la investigación del siniestro, Sheinbaum respondió que “la fiscalía tiene esa atribución y buscará a los expertos correspondientes para poder hacer el análisis”.

Añadió que instruyó a la Secretaría de Marina a que, una vez concluidos los dictámenes oficiales, se solicite una evaluación externa para garantizar la seguridad de la operación ferroviaria.

“Lo que sí ayer le comenté al Almirante Secretario, creo que es muy importante, es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros, sobre todo”.



Búsqueda de la mejor certificadora disponible

La Presidenta explicó que existen “varias certificadoras internacionales de vías” y que se buscará a la mejor opción disponible para asegurar que la infraestructura y las locomotoras se encuentren en óptimas condiciones.

“Es decir, que una vez que se haga el dictamen, venga una. Hay varias certificadoras internacionales de vías para poder garantizar que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones”, señaló.

Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Marina —operadora del Corredor Interoceánico— y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya se coordinan para la contratación de este organismo externo.

“Vamos a buscar a la mejor certificadora para que haga recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más segura el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta”.



Tiempos de los peritajes y operación del resto de las líneas

Respecto al tiempo que podrían tardar los peritajes oficiales, la presidenta indicó que todavía no hay plazos estimados.

“No nos mencionaron las fechas, pero esperamos que sea pronto, que no se lleve mucho tiempo para poder conocer la causa y si encuentra alguna responsabilidad en la fiscalía, pues que se proceda”.

Mientras tanto, precisó que las demás líneas del Tren Interoceánico siguen operando, pero, precisó, “de todas maneras se está haciendo una revisión más exhaustiva”.

De acuerdo con el informe presentado el lunes sobre el descarrilamiento por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, el primer vagón “se deslizó sobre el talud a 6.5 m de profundidad” y el segundo quedó parcialmente suspendido.

El funcionario confirmó la muerte de 13 personas y precisó que aún faltaba recuperar un cuerpo en la zona del siniestro.

Morales señaló además que todo el material se encuentra bajo cadena de custodia, incluido el dispositivo Pulse, descrito como “una caja negra ferroviaria” que registra variables técnicas esenciales para reconstruir el comportamiento del tren.

También explicó que antes de cada salida se realiza una inspección de vía con un vehículo High Rail y que en esta ocasión “el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”.



Avance de las investigaciones

Desde el día del accidente, Sheinbaum ha insistido en que el gobierno federal mantiene un orden de prioridades: “lo primero”, la atención a las víctimas; en segundo lugar, “el análisis con rigor” de lo ocurrido; y en tercero, garantizar condiciones de seguridad antes de que el Tren Interoceánico reanude sus operaciones.

La investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, mientras que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realiza su propia revisión técnica.

Además, continúa activo el número 5522 302106 para familias que aún buscan localizar a personas que pudieron viajar en el tren.