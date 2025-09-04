$!CFE activa planes de emergencia ante posible impacto de ‘Lorena’ en el noroeste de México

La Comisión Federal de Electricidad informó que ha activado sus planes de atención a emergencias ante la posible afectación al suministro eléctrico por la actual tormenta tropical Lorena, prevista para impactar principalmente a Baja California Sur y Sonora.
Con base en los pronósticos meteorológicos, se esperan chubascos, tormentas eléctricas y lluvias fuertes a intensas en esas entidades; y de moderadas a fuertes en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.
Se prevén vientos de 40 a 75 kilómetros por hora con rachas de hasta 95 kilómetros por hora y olas de 1 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.
Para atender la posible contingencia, la CFE ha dispuesto 419 trabajadores electricistas, 97 grúas, 274 vehículos, 19 torres de iluminación, 57 plantas de emergencia y un helicóptero.
Las acciones incluyen monitoreo constante de la evolución del fenómeno meteorológico; identificación de áreas con probables afectaciones; implementación de Centros de Operación Estratégicos; y priorización de usuarios esenciales para la comunidad, como hospitales, gasolineras, sistemas de bombeo y antenas de comunicación, detalló.
La CFE trabaja en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, Protección Civil, así como con los gobiernos estatales y municipales, para garantizar una atención oportuna ante la posible contingencia.