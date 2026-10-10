$!CFE despliega más de 3 mil electricistas ante posibles afectaciones por ‘Simon’

Conforme a los protocolos de atención de emergencias y ante las posibles afectaciones al suministro eléctrico por la presencia del Huracán Simon, la Comisión Federal de Electricidad ha reforzado su presencia en territorio y aumentado los recursos con lo que hará frente a esta contingencia en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. De acuerdo a un comunicado, se han desplegado para la atención en puntos estratégicos a 3 mil 139 electricistas, 427 grúas, 904 vehículos ligeros, 17 vehículos todoterreno, un vehículo de comunicaciones, 208 plantas de emergencia, 120 torres de iluminación y 4 helicópteros.





La CFE destacó también que en las centrales generadoras se ha establecido personal de guardia y equipos de emergencia, verificado de almacenes y gestión de cuadrillas de apoyo y aprovisionamiento, estrategia que ha permitido la operación de forma habitual y sin afectaciones en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Mientas que, en las grandes presas y las centrales del proceso termoeléctrico, se tienen disponibles 5,406 MW, de los cuales están en operación 3,122 MW. Asimismo, como parte del despliegue preventivo ante la contingencia en la costa del Pacífico, se activaron 14 Fuerzas de Reacción, integradas por 112 elementos y 28 vehículos terrestres, además de una unidad móvil de comunicaciones y un helicóptero.





A estas acciones, indicó la CFE, se suman 85 elementos de Seguridad Industrial y Protección Civil, así como la presencia de personal de la CFE en los Puestos de Comando establecidos por las autoridades en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, y Manzanillo, Colima. A través del Sistema Nacional de Protección Civil, la CFE mantiene la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales para la atención de la contingencia en la costa del Pacífico.