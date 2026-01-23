CFE garantiza suministro eléctrico ante riesgos por falta de gas natural por tormenta invernal

La Comisión Federal de Electricidad afirmó que México cuenta con instalaciones de generación suficientes para garantizar el suministro de energía eléctrica en caso de que se interrumpan las importaciones de gas natural desde Estados Unidos por la tormenta invernal prevista para los próximos días.

La empresa estatal informó que activó un plan estratégico para hacer frente a posibles afectaciones en el abasto de gas y mantener la continuidad del servicio eléctrico en el territorio nacional.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, explicó que la empresa dispone de poco más de 28 mil megawatts de capacidad de generación que no requieren gas natural para su operación, a través de centrales termoeléctricas convencionales, carboeléctricas e instalaciones de energías limpias.

Esta capacidad se suma a la infraestructura que utiliza gas natural y forma parte del esquema de respaldo diseñado para afrontar contingencias derivadas de eventos climáticos extremos en Estados Unidos y en el norte de México.

La CFE indicó que la principal preocupación frente a la tormenta invernal radica en la posible interrupción en la entrega de gas natural proveniente de Texas, así como en una alta volatilidad en los precios internacionales de ese combustible.

Según las previsiones climáticas consideradas por la empresa, el descenso marcado de temperaturas en la región puede provocar congelamiento de ductos y restricciones en los flujos de gas hacia territorio mexicano, lo que representa un riesgo operativo para el sistema eléctrico nacional.

Frente a este escenario, detalló que implementó un programa de coberturas financieras para acotar el impacto de la volatilidad en los precios del gas natural y mantenerlos en rangos manejables para las finanzas del sector eléctrico.

Estas coberturas buscan absorber incrementos abruptos en los costos del combustible y evitar que las variaciones del mercado internacional se traduzcan en afectaciones directas a la operación y a la continuidad del servicio de energía eléctrica.

La CFE señaló además que cuenta con dos terminales de regasificación de gas natural licuado con capacidad para inyectar hasta 350 mil metros cúbicos al sistema nacional, lo que contribuye a respaldar el suministro interno ante posibles fallas o interrupciones en los ductos que conectan con Estados Unidos.

Estas instalaciones forman parte de la infraestructura estratégica empleada para diversificar las fuentes de abasto de gas y reducir la dependencia exclusiva de las importaciones por gasoducto.

Calleja Alor expuso que la CFE se consolidó como pilar del sistema eléctrico nacional y como eje de la seguridad energética del país, al garantizar el abasto de energía eléctrica de forma segura, continua y con perspectiva de largo plazo.

Sostuvo que el fortalecimiento de la empresa como entidad pública del Estado permite responder con mayor capacidad a contingencias como las asociadas a fenómenos climáticos severos y a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles.

Subrayó que las acciones preventivas y los instrumentos financieros implementados se enmarcan en una estrategia integral de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, que busca asegurar la confiabilidad del suministro en todos los segmentos de consumo.

De acuerdo con la visión expuesta por Calleja Alor, la empresa mantendrá medidas de previsión y operación coordinada para garantizar que la demanda de energía eléctrica sea atendida aun en escenarios de presión sobre el abasto de gas natural.