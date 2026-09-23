$!CFE se prepara ante efectos del huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad mantiene un operativo de atención a emergencias ante los posibles efectos del huracán Polo y realiza acciones preventivas para proteger la infraestructura eléctrica e hidroeléctrica. La empresa informó que mantiene vigilancia sobre las condiciones hidrometeorológicas y los niveles de sus embalses, con el objetivo de anticipar medidas ante el incremento de las precipitaciones.





Estas acciones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y forman parte de los protocolos de operación de las presas. Entre las instalaciones bajo vigilancia se encuentra la presa Santa Rosa, en Jalisco, donde la CFE implementa medidas preventivas ante un posible incremento en el nivel del embalse por las lluvias asociadas al huracán.





En caso de ser necesario, contempla la apertura controlada del vertedor de servicio para regular las aportaciones de agua y mantener condiciones seguras de operación de la infraestructura hidroeléctrica. Para atender posibles afectaciones, la CFE cuenta con un operativo de más de 2 mil electricistas, 342 grúas, más de 500 vehículos ligeros, 87 plantas de emergencia, 85 torres de iluminación, cuatro helicópteros y equipos satelitales de comunicación.



