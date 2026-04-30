CFE y Pemex acumulan pérdidas por más de $46 mil millones en el primer trimestre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida neta de 624 millones 690 mil pesos durante el primer trimestre de 2026, cifra menor a los 16 mil 485 millones de pesos reportados en el mismo periodo del año anterior, según el reporte financiero que la empresa presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores.

En el mismo lapso, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida neta de 45 mil 991 millones de pesos, un incremento de 6.23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de la CFE sumaron 159 mil 659 millones de pesos en los primeros tres meses del año, lo que representó una caída de 3.23 por ciento en términos anuales.

La empresa atribuyó el descenso principalmente a la reducción en los ingresos por venta de combustibles a terceros y servicios de transporte de energía, como consecuencia del comportamiento del gas natural en el mercado internacional.

“Este decremento se origina principalmente por la disminución en los ingresos por la venta de combustibles a terceros y servicios de transporte de energía, derivado del comportamiento del gas natural que presenta índices negativos”, explicó en el reporte enviado a la BMV.

Según el reporte, los precios del gas natural han registrado variaciones derivadas de que la oferta supera la capacidad de transporte en los gasoductos, situación que ha generado índices negativos en el mercado.

El insumo es de particular relevancia para la CFE, dado que la empresa emplea gas natural como combustible principal para la generación de energía eléctrica en sus centrales de ciclo combinado.

Otro factor que afectó los resultados de la eléctrica fue el fortalecimiento del peso frente al dólar, que provocó una pérdida cambiaria de 9 mil 230 millones de pesos durante el trimestre, monto que representó casi el doble de los 4 mil 234 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

“Esto se debió principalmente al efecto desfavorable en el tipo de cambio por los compromisos que se tienen en moneda extranjera”, señaló.

En materia de deuda, la carga financiera total de la CFE ascendió a 489.2 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre, lo que implicó un incremento de 1.2 por ciento respecto al cierre del año anterior.

De ese monto, 406.9 mil millones de pesos correspondieron a deuda de largo plazo, mientras que 82.3 mil millones se clasificaron como deuda de corto plazo.

La deuda con proveedores sumó 62 mil 900 millones de pesos, una reducción de 6.63 por ciento frente al cierre de diciembre de 2025.

En Pemex, los ingresos por ventas y servicios sumaron 365.7 mil millones de pesos entre enero y marzo de 2026, lo que significó una reducción de 7.6 por ciento en términos anuales.

La caída se explicó principalmente por menores ventas de exportación y un menor volumen de petróleo crudo comercializado, situación que se compensó en parte por un incremento en las ventas domésticas de gasolinas, diésel y turbosina.

El costo de ventas, incluyendo el efecto del deterioro de activos fijos, alcanzó los 277 mil millones de pesos, una reducción de 3.3 por ciento anual.

Según el reporte financiero de la petrolera, los factores que incidieron en el deterioro del resultado neto incluyeron menores ventas, mayor deterioro de activos fijos, menores ingresos en otros rubros, así como un mayor costo de instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria.

En materia de endeudamiento, la deuda financiera de Pemex se redujo a 79 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026, frente a los 85 mil 200 millones de dólares con que cerró el año anterior.

No obstante, la deuda con proveedores registró un saldo de 20 mil 763 millones de dólares al término del mismo trimestre.

En el mismo periodo, la petrolera estatal recibió 58 mil 300 millones de pesos en apoyos del Gobierno federal, mecanismo de soporte para su operación en un contexto de menores ingresos por exportaciones y presión sobre sus márgenes financieros.