Chiapas emite alerta por aumento de casos de sarampión; cancelan eventos masivos

La Secretaría de Salud de Chiapas activó una alerta sanitaria tras confirmar un repunte de casos de sarampión e hizo un llamado a los 124 ayuntamientos a restringir o cancelar eventos masivos durante la temporada invernal, como parte de las acciones para frenar la propagación del virus.

Al momento en que se emitió la circular, el 18 de diciembre, el Informe Nacional del Brote de Sarampión daba cuenta de 45 casos confirmados en la entidad, cifra que subió a 64 en el reporte del día siguiente, el más reciente publicado. Este incremento ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento de casos en otros estados, principalmente en Chihuahua y Jalisco.

Los casos confirmados se concentran en al menos 15 municipios de las regiones Metropolitana, Centro y Altos de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Mitontic, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, Simojovel y Comitán de Domínguez.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud emitió un exhorto oficial para la suspensión temporal de actividades que impliquen aglomeraciones, como posadas, ferias, desfiles, celebraciones religiosas y eventos deportivos, al considerar que estos espacios favorecen la transmisión del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

La restricción de eventos masivos entrará en vigor el 21 de diciembre de 2025 y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026, periodo que comprende la temporada invernal. Las autoridades no descartan ampliar esta medida si el número de contagios continúa en aumento o se mantiene la circulación del virus.

En el comunicado oficial, la dependencia subrayó que el exhorto se sustenta en la Ley General de Salud y en el Reglamento Sanitario Internacional, los cuales facultan a las autoridades a implementar medidas extraordinarias de vigilancia epidemiológica, control de casos y protección de la salud pública.

Asimismo, se advirtió que las autoridades municipales que omitan estas recomendaciones podrían incurrir en responsabilidades legales, al contravenir las disposiciones establecidas para el control de enfermedades transmisibles durante una emergencia sanitaria.

Finalmente, la Secretaría de Salud llamó a la población a completar sus esquemas de vacunación, evitar concentraciones multitudinarias y acudir de inmediato a las unidades médicas ante la presencia de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos o escurrimiento nasal, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los sectores más vulnerables.