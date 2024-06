Mañana no habrá elecciones en dos de los 124 municipios chiapanecos: Chicomuselo y Pantelhó. Además, no se instalarán casillas dispersas en otros municipios del estado: 12 en Tila, 2 en Altamirano, 4 en Amatenango de la Frontera, 8 en Honduras de la Sierra, 2 en Ocozocoautla, 1 en Villaflores y La Concordia.

“Derivado de los eventos presentados en la madrugaba del viernes, no vimos certezas en las condiciones de seguridad y se tomó la determinación de no instalar ninguna casilla en Chicomuselo”, indicó ayer Claudia Rodríguez Sánchez, titular de la Junta Local del INE en Chiapas, tras las sesiones de los consejos distritales de la entidad.

La funcionaria se refirió al incendio de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo, donde resultó quemada la paquetería electoral de este municipio rico en recursos naturales y disputado por dos grupos del crimen organizado, cuyos enfrentamientos causaron el desplazamiento forzado de miles de pobladores en los últimos meses.

En el caso de Pantelhó, explicó la vocal ejecutiva del INE, se debe a las amenazas que el instituto recibió por parte de una de las dos agrupaciones que se pelean el territorio, que puso un bloqueo en la entrada del municipio para impedirles el ingreso.

Una parte de Pantelhó no quiere a los partidos políticos

Ya en marzo de 2024 una parte de la población de Pantelhó había dejado claro que no quería elecciones. “El pueblo de Pantelhó aclara que no está de acuerdo ni aceptará las elecciones populares, ya que el municipio no se encuentra en las mejores condiciones para llevarlas a cabo. Nos oponemos en su totalidad y optaremos por un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres”, declararon entonces los representantes de 86 comunidades, reunidos en asamblea.

Desde hace casi tres años, Pantelhó es gobernado por un Consejo Municipal nombrado por usos y costumbres y reconocido por el Congreso del Estado. Este órgano se constituyó tras la aparición de las autodefensas “El Machete”, que ocurrió a un mes de las elecciones del 6 de junio de 2021, donde fue elegido presidente municipal el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Raquel Trujillo Morales, que nunca tomó posesión.<br />

Tras su levantamiento, “El Machete” sacó del pueblo a los políticos cercanos a la familia Herrera por estar supuestamente vinculados con la criminalidad organizada.

Sin embargo, el alejamiento de los Herrera no trajo paz en este municipio de los Altos de Chiapas. Pronto sus pobladores empezaron a denunciar las violencias cometidas por el mismo “Machete”, que por pugnas internas se fracturó en varios grupos.

La vida para la población de Pantelhó se volvió todavía más difícil hace aproximadamente un año, cuando los Herrera regresaron al municipio para disputar el territorio al Machete. A pesar de la presencia del ejército y de la Guardia Nacional, los enfrentamientos se volvieron frecuentes, los muertos se multiplicaron y seguido la población es obligada a abandonar sus casas.

A través de las redes sociales, los dos grupos armados se lanzan acusaciones recíprocas y la tensión ha subido al acercarse las elecciones, que “El Machete” rechaza y los Herrera hubieran querido celebrar.