En el caso de Morena, en sus listados más recientes para consulta no aparecen como militantes los nombres de las personas que supuestamente cambiaron de color, del marrón al azul de Campos.

Ya realizada la verificación se hizo una nueva consulta al equipo de Campos, para saber si tenían algún comentario, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.

Ahora te explicamos la situación de este caso, empezando con lo relacionado al PRI:

La afirmación: “60 ex alcaldes del PRI del Estado se suman al proyecto por el Bien de Chihuahua”

El anuncio fue hecho en una rueda de prensa el día viernes 9 de abril. Maru Campos estaba sentada y detrás de ella había un grupo de personas con un tambor de piel al estilo rarámuri, con firmas y la leyenda “la región serrana con Maru por un mejor futuro”.

Pedro Montes, ex alcalde de Gran Morelos, representó al grupo de 60 ex alcaldes que según se dijo estuvieron en el PRI y ahora supuestamente respaldarían al proyecto de la panista.

El equipo de Campos dijo que en la rueda de prensa sólo estuvieron presentes 30 personas de la lista, pero que en realidad eran 60.

Consultado, dicho equipo presentó a este medio de comunicación la lista completa con los 60 ex alcaldes, donde en realidad solo se contabilizaron 59, dada la repetición de un integrante, Arturo Ávila, un ex alcalde del municipio de Rosales que no aparece como afiliado en el padrón del PRI, y sobre el que no se encontró mayor información.

Poco después del anuncio, el PRI convocó a sus miembros para refrendar su apoyo a la candidata a gobernadora Graciela Ortiz. A la reunión acudieron algunos ex alcaldes y pronto emitieron un comunicado para desmentir a Campos y a Montes.

De acuerdo con la lista emitida por el PRI, 29 de los 59 ex alcaldes siguen apoyando a Ortiz y fueron mencionados por Campos de manera indebida.

Pero más allá de los dichos de este partido, en fotografías de la reunión con Ortiz aparecen decenas de personas y, aunque algunas de ellas llevan sombrero y cubrebocas, fue posible identificar a Martha Gándara, Manuela Hernández, Adrián Robles y Jesús Sáenz Gabaldón.